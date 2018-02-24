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Volkan Konak: Çok sevilmek ne kadar güzelmiş

Silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuşan Volkan Konak, "Çok sevilmek ne kadar güzelmiş" dedi. 

Volkan Konak: Çok sevilmek ne kadar güzelmiş
Ünlü şarkıcı Volkan Konak, İstanbul'da yaşadığı silahlı saldırı gecesinin ardından, ilk konserini dün akşam Ankara'da verdi. Ankara'nın en büyük ve gözde eğlence merkezi Winner İncek'de sahneye çıkan Volkan Konak, şarkılarıyla olduğu kadar, sahnede okuduğu şiirleri, hatıraları ve seyircisiyle yaptığı sohbetiyle de, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. 

UÇAĞA BİNMEYE BAŞLADIM


Volkan Konak, sahne öncesi gazetecilere verdiği röportajda ilk olarak yıllar sonra uçağa binmeye başladığını belirterek, Kıbrıs konserleri nedeniyle uçak fobisini yendiğini söyledi. Konak, "Uçağa binmeye başladım. Kıbrıs'a çok gidiyoruz, Kıbrıs'ta en çok konser verenlerden biriyim. Artık kabullendim ve Kıbrıs benim uçak fobimi yendirdi. Bende otokontrol hastalığı var, çok yoruluyorum evet ama, uçağı süremediğim için otokontrol hastalığım nedeniyle binemiyordum ama, artık kabullendim. Yılda 80 bin kilometre yapan ben, artık uçağa biniyorum. Ama Türkiye içinde yine uçak kullanmıyorum. Karavanımı da kullanmaya devam ediyorum. Yol'u seviyorum, ruhumu terbiye ediyor yol benim" ifadelerini kullandı. 

KONAK 50 YAŞINDA


27 Şubat'ta 50 yaşına girecek olan Volkan Konak, doğum günü hatırlatılınca "Hediye alırken utanırım, hep veren olduğumuz için, alınca utanıyorum, o yüzden sessiz sedasız yapmaya çalışıyorum doğum günümü. Hoş sohbet, güler yüz bana yeter" şeklinde konuştu. 

NE KADAR ÇOK SEVİLDİĞİMİ GÖRMEK HOŞUMA GİTTİ


Geçtiğimiz akşam Ataşehir'de yaşadığı silahlı saldırı için gazetecilerin geçmiş olsun dileklerini ilettiği usta sanatçı Konak, "Böyle şeyler kebapçıda da olur, işkembecide de olur, bizim dışımızda fevri bir durum yaşandı. Benimle alakası olan bir durum değil. Biz otururken yaşanmış, ses duyduk ama, hiçbir şey anlamadık. Bazen ara sıra böyle iyi bir şey değil ama, dirsek atmak lazım hayata. Sevildiğini hissetmek duygularını okşuyor adamın, o kadar arayan oldu, alakasız tipler, inanamadım. Yahu dedim, güzel bir şey bu kadar sevilmek be dedim. Hoşuma gitti bu kadar aranmak" açıklamasında bulundu. 


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