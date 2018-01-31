Volkan Şen Atiker Konyaspor’da



4 MAÇTA FORMA GİYDİ

PEŞ PEŞE TRANSFERLER

Adis Jahovic Konyaspor ile imzaladı

Samuel Eto'o Konya'da

Mehmet Nuri Turan

Sezon başında Trabzonspor’a transfer olan ancak burada istediği forma şansını bulamayan Volkan Şen, Atiker Konyaspor ile anlaştı.Bordo-mavili ekipte bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor forması giyecek.Atiker Konyaspor, daha önce de Göztepe'den Adis Jahovic ve Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o ile anlaşmıştı.KONYA,(DHA)