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Volkan Şen Atiker Konyaspor’da

Transferin son günlerini hızlı geçiren Atiker Konyaspor, transfer döneminin son gününde Volkan Şen’i kadrosuna kattı

31 Ocak 2018, Çarşamba 19:33
Volkan Şen Atiker Konyaspor’da
Sezon başında Trabzonspor’a transfer olan ancak burada istediği forma şansını bulamayan Volkan Şen, Atiker Konyaspor ile anlaştı.


4 MAÇTA FORMA GİYDİ


Bordo-mavili ekipte bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor forması giyecek.

PEŞ PEŞE TRANSFERLER

Atiker Konyaspor, daha önce de Göztepe'den Adis Jahovic ve Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o ile anlaşmıştı.

KONYA,(DHA)

Adis Jahovic Konyaspor ile imzaladıAdis Jahovic Konyaspor ile imzaladı
Samuel Eto'o Konya'daSamuel Eto'o Konya'da


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