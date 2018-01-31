Volkan Şen Atiker Konyaspor’da

Sezon başında Trabzonspor’a transfer olan ancak burada istediği forma şansını bulamayan Volkan Şen, Atiker Konyaspor ile anlaştı.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bordo-mavili ekipte bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor forması giyecek.
PEŞ PEŞE TRANSFERLER
Atiker Konyaspor, daha önce de Göztepe'den Adis Jahovic ve Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o ile anlaşmıştı.
KONYA,(DHA)
Adis Jahovic Konyaspor ile imzaladı
Samuel Eto'o Konya'da
Mehmet Nuri Turan