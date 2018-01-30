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Volkan Şen Konyaspor'a doğru

Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o'dan sonra Volkan Şen'i de kadrosuna katıyor

Volkan Şen Konyaspor'a doğru
Transferin son günlerini hareketli geçiren Atiker Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı.


EGEMEN KORKMAZ'LA DA SON AŞAMYA GELİNDİ


Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.


BU GECE YARISI İMZALAR ATILACAK


Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile de imzaları atma aşamasına geldi.

Volkan Şen ile 1.5 yıllığna prensipte anlaşan Konyaspor'un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor.

DHA


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