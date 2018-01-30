Volkan Şen Konyaspor'a doğru

Transferin son günlerini hareketli geçiren Atiker Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı.
EGEMEN KORKMAZ'LA DA SON AŞAMYA GELİNDİ
Yeşil- beyazlı ekibin Medipol Başakşehir'de forma giyen Egemen Korkmaz
ile yaptığı görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.
BU GECE YARISI İMZALAR ATILACAK
Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaşan yeşil beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile de imzaları atma aşamasına geldi.
Volkan Şen ile 1.5 yıllığna prensipte anlaşan Konyaspor'un, yıldız oyuncuyu bu gece yarısı ya da yarın kadrosuna katması bekleniyor.
DHA
Haber Merkezi