Volkan Şen, Yunanistan'dan AEK'ya transfer oluyor

AEK'A İLGİLENİYOR

Erdinç Şahin

Sezon başında transferin son gününde bordo mavili takıma transfer olan'ın ardındanda gözüne giremeyince Karadeniz ekibindeki ikinci macerası da kısa sürdü.Antalya kampına dahil edilmeyen Volkan, takım arayışlarını sürdürürken, tecrübeli futbolcunun adı bir çokekibiyle anılıyordu.'ın yeni takımı ise yurt dışından oldu.30 yaşındaki futbolcutakımına transfer oluyor.Yunan ekibiyle büyük oranda anlaştığı ve satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transferin tamamlanacağı öğrenildi.Volkan'ın AEK'ya transferinde daha önce Yunan Ligi'nde futbol oynayanve Yeni Malatya teknik direktörü'un etkili olduğu ifade edildi.(Skorer)