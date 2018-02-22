Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Volkswagen Arena'da Yerli Yerinde Ehzel ile devam ediyor

Son dönemin en sevilen urban sanatçılarından Ezhel, Volkswagen Arena’da Yerli Yerinde konser serisi kapsamında 14 Nisan Cumartesi Volkswagen Arena’ya gerçeküstü bir deneyim için konuk oluyor

Volkswagen Arena'da Yerli Yerinde Ehzel ile devam ediyor
Karşı-kültür ve Anadolu kent yaşamını kaynaştıran şaşırtıcı derecede taze lirik tarzı ile Türkiye’de hip-hop/trap/urban müzik kültürünün önde gelen bir temsilcisi olmayı başaran Ezhel, Volkswagen Arena’da ilk kez live band ile sahne alacak. Kısa sürede “Geceler”, “Şehrimin Tadı” ve “Alo” gibi şarkıları en çok dinlenenler listelerine giren Ezhel’e sahnede Harun Tekin, Kamufle ve Aga B eşlik edecek.

İlk albümü geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlanan Ezhel’in müziği ana akım olmamasına rağmen türler arasında geçiş yapmayı başardı ve normalde hip-hop/trap müziği takip etmeyen dinleyiciler arasında bile favori sanatçılardan biri oldu.

Biletler, Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satın alınabiliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rihanna 30 yaşında: Riri hakkında bilmeniz gereken 15 gerçek

Rihanna 30 yaşında: Riri hakkında bilmeniz gereken 15 gerçek
Son dakika... Grime efsanesi Stormin öldü! Stormin kimdir?

Son dakika... Grime efsanesi Stormin öldü! Stormin kimdir?
Della Miles ve İlhan Şeşen’li Kent'in yeni albümü; Geceyi Kaçırma

Della Miles ve İlhan Şeşen’li Kent'in yeni albümü; Geceyi Kaçırma
Vega akustik konseriyle 10 Mart’ta UNIQ Hall'da!

Vega akustik konseriyle 10 Mart’ta UNIQ Hall'da!
Zorlu PSM Caz Festivali 2018 programı açıklandı

Zorlu PSM Caz Festivali 2018 programı açıklandı
Yalın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahnede!

Yalın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahnede!
Jakuzi, 7 Şubat akşamı Babylon’da!

Jakuzi, 7 Şubat akşamı Babylon’da!
Usta isimler Cem Karaca için bir arada!

Usta isimler Cem Karaca için bir arada!
King Krule 7 ve 8 Şubat'ta İstanbul'da!

King Krule 7 ve 8 Şubat'ta İstanbul'da!
Hüsnü Arkan'dan 35 konserlik Türkiye turnesi

Hüsnü Arkan'dan 35 konserlik Türkiye turnesi
Gülçin Ergül sevgililer için söyleyecek!

Gülçin Ergül sevgililer için söyleyecek!