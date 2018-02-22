Volkswagen Arena'da Yerli Yerinde Ehzel ile devam ediyor

Karşı-kültür ve Anadolu kent yaşamını kaynaştıran şaşırtıcı derecede taze lirik tarzı ile Türkiye’de hip-hop/trap/urban müzik kültürünün önde gelen bir temsilcisi olmayı başaran Ezhel
, Volkswagen Arena
’da ilk kez live band ile sahne alacak. Kısa sürede “Geceler”, “Şehrimin Tadı” ve “Alo” gibi şarkıları en çok dinlenenler listelerine giren Ezhel’e sahnede Harun Tekin
, Kamufle
ve Aga B
eşlik edecek.
İlk albümü geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlanan Ezhel’in müziği ana akım olmamasına rağmen türler arasında geçiş yapmayı başardı ve normalde hip-hop/trap müziği takip etmeyen dinleyiciler arasında bile favori sanatçılardan biri oldu.
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Nazlı Erdol