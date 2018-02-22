Volkswagen Arena'da Yerli Yerinde Ehzel ile devam ediyor

Nazlı Erdol

Karşı-kültür ve Anadolu kent yaşamını kaynaştıran şaşırtıcı derecede taze lirik tarzı ile Türkiye’de hip-hop/trap/urban müzik kültürünün önde gelen bir temsilcisi olmayı başaran’da ilk kez live band ile sahne alacak. Kısa sürede “Geceler”, “Şehrimin Tadı” ve “Alo” gibi şarkıları en çok dinlenenler listelerine giren Ezhel’e sahnedeveeşlik edecek.İlk albümü geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlanan Ezhel’in müziği ana akım olmamasına rağmen türler arasında geçiş yapmayı başardı ve normalde hip-hop/trap müziği takip etmeyen dinleyiciler arasında bile favori sanatçılardan biri oldu.Biletler,iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satın alınabiliyor.