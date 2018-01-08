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Volkswagen Golf ve Passat yenileniyor!

Artık Passat tüm varyantlarında Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink uygulamalarını içeren Volkswagen App-Connect sistemi kullanılacak

Volkswagen Golf ve Passat yenileniyor!
Alman otomotiv devi Volkswagen 2018 yılı için detaylı bir güncelleme kapsamında Passat ve Golf modellerini güncelledi. Yapılan güncelleme ile tüm Passat’ın tüm varyantlarında daha standart bir donanım kullanılacak. Ayrıca ek motor seçenekleri de mevcut.

Ayrıca tüm modellerde birinci sınıf LED far kullanılacak ve otomatik üç bölge iklim kontrolü gösterge panelinde yer alacak. Üç bölge iklim kontrolü sürücü, ön yolcu ve arka yolcular için ayrı ayrı sıcaklık ayarlama imkanı tanıyor. Beş kapılı modellerin tamamı altı ileri manuel ya da yedi vitesli DSG otomatik şanzıman ile gelecek. Yenilenen modellerin emisyon değerleri Avrupa standartlarına uygun. 1.6 dizel VW Golf modeli için 110g/km CO2 değeri ölçüldü.

Şirket 2017 yılını ekonomik belirsizliklerle tamamlamasına rağmen yüksek satış oranlarıyla büyük bir başarıya imza attı. Volkswagen 2017 yılında sadece İngiltere’de 208.462 otomobil sattı. Şirket genel olarak yüksek satışlar yapsa da Ford Fiesta, piyasada VW Golf’ün önüne geçmeyi başardı ve Golf ise ikinci sıraya geriledi.
 

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