Volkswagen Golf ve Passat yenileniyor!

Adem Özdoğan

Alman otomotiv deviyılı için detaylı bir güncelleme kapsamındavemodellerini güncelledi. Yapılan güncelleme ile tüm Passat’ın tüm varyantlarında daha standart bir donanım kullanılacak. Ayrıca ek motor seçenekleri de mevcut.Ayrıca tüm modellerde birinci sınıf LED far kullanılacak ve otomatik üç bölge iklim kontrolü gösterge panelinde yer alacak. Üç bölge iklim kontrolü sürücü, ön yolcu ve arka yolcular için ayrı ayrı sıcaklık ayarlama imkanı tanıyor. Beş kapılı modellerin tamamı altı ileri manuel ya da yedi vitesliotomatik şanzıman ile gelecek. Yenilenen modellerin emisyon değerleri Avrupa standartlarına uygun. 1.6 dizelmodeli için 110g/kmdeğeri ölçüldü.Şirketyılını ekonomik belirsizliklerle tamamlamasına rağmen yüksek satış oranlarıyla büyük bir başarıya imza attı.2017 yılında sadece İngiltere’deotomobil sattı. Şirket genel olarak yüksek satışlar yapsa dapiyasadaGolf’ün önüne geçmeyi başardı veise ikinci sıraya geriledi.