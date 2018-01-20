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Volkswagen Tiguan allspace yolda!

Toplamda 10 farklı motor seçeneği ile gelecek olan 2018 Volkswagen Tiguan Allspace için giriş modeli 190 beygir gücündeki 2.0 TDI motor ile donatılacak

Volkswagen Tiguan allspace yolda!
Alman otomotiv devi Volkswagen’in SUV segmentinde en çok satan modellerden biri olan Tiguan yenilendi. Yeni 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI oldukça etkileyici. Dingil mesafesi 215 mm arttırılan Tiguan’da üçüncü sıraya ikili bir koltuk eklenerek toplam yolcu kapasitesi yediye çıkarıldı.

Dizel motorlar Allspace için gayet yerinde bir seçim olacak. Çünkü yolcu kapasitesinin yediye çıkarılması ve arttırılan bagaj hacminin performansı etkilememesi için güçlü bir motor ve ekstra torka ihtiyaç olacak. Bir SUV için uygun olan bu motor yeterince güçlü ve son derece tutumlu. Piyasadaki en büyük rakibi Skoda Kodiaq ile aynı motora sahip Tiguan Allspace rakibine göre daha ucuz. Bu kullanıcılar için iyi bir seçim nedeni olabilir.

Teknik özelliklere değinecek olursak: 1969 cc 4 silindirli ve 187 beygir gücündeki dizel motor çift kavramalı Gearbox yedi vitesli otomatik şanzıman ile desteklenmiş. 0-100 km/s hıza 8.6 saniyede çıkan Allspace için maksimum hız 210 km/s olarak belirlenmiş. Boş ağırlığı 1845 kg olan SUV için ölçülen CO2 değeri ise 153 g/km.

2018 Tiguan Allspace en zorlu yol şartlarında bile zorlanmayacak gibi görünüyor. Kullanıcısına sağlam ve güçlü hissettiren bu SUV mükemmel yol tutuşu ile kontrolü zirvede hissetmenizi sağlayacak. Özellikle yağışlı havalarda ve kaygan virajlarda etkisini gösteren 4Motion dört tekerden çekiş sistemi işlerin kontrolden çıkmasını engelleyecek.

Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 190 4Motion için piyasadaki potansiyel rakipler Skoda Kodiaq ve Nissan X-Trail gibi görülüyor.
 

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