Volkswagen Tiguan allspace yolda!

Adem Özdoğan

Alman otomotiv devi’in SUV segmentinde en çok satan modellerden biri olan Tiguan yenilendi. Yeni 20182.0 TDI oldukça etkileyici. Dingil mesafesiarttırılan Tiguan’da üçüncü sıraya ikili bir koltuk eklenerek toplam yolcu kapasitesi yediye çıkarıldı.Dizel motorlariçin gayet yerinde bir seçim olacak. Çünkü yolcu kapasitesinin yediye çıkarılması ve arttırılan bagaj hacminin performansı etkilememesi için güçlü bir motor ve ekstra torka ihtiyaç olacak. Bir SUV için uygun olan bu motor yeterince güçlü ve son derece tutumlu. Piyasadaki en büyük rakibiile aynı motora sahiprakibine göre daha ucuz. Bu kullanıcılar için iyi bir seçim nedeni olabilir.Teknik özelliklere değinecek olursak:4 silindirli vegücündeki dizel motor çift kavramalıyedi vitesli otomatik şanzıman ile desteklenmiş. 0-100 km/s hızade çıkan Allspace için maksimum hız 210 km/s olarak belirlenmiş. Boş ağırlığıolaniçin ölçülendeğeri ise 153 g/km.en zorlu yol şartlarında bile zorlanmayacak gibi görünüyor. Kullanıcısına sağlam ve güçlü hissettiren bu SUV mükemmel yol tutuşu ile kontrolü zirvede hissetmenizi sağlayacak. Özellikle yağışlı havalarda ve kaygan virajlarda etkisini gösterendört tekerden çekiş sistemi işlerin kontrolden çıkmasını engelleyecek.