Volvo CEO’su Hakan Samuelsson: Gelecek elektrikte

Yeni Volvo S60’ın üretiminin bahar aylarında Volvo’nun ABD- Güney Corolina’da bulunan fabrikasında başlayacağı açıklanmıştı. İsveçli üretici geçtiğimiz gün yaptığı yeni bir açıklamada yeni S60 sedan için dört silindirli benzinli ve plug in hibrid olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunacağını söyledi.

Peki neden kullanıcılara dizel motor seçeneği sunulmayacak? Dizel motorlar özellikle Avrupa son dönemde büyük bir darbe aldı ve dizel satışları düşüşe geçti. Bunun nedeni ise üreticilerin üstündeki artan baskılar. Avrupa emisyon yönetmelikleri her geçen gün daha da sertleşiyor. Üreticilerin ise bu yönetmeliklere uyum sağlaması için dizel motorların detaylı bir revizyondan geçmesi gerekiyor. Bu revizyon ve yükseltmeler ise oldukça maliyetli.

Volvo CEO’su Hakan Samuelsson geçtiğimiz gün verdiği röportajda “Gelecek elektrikli modellerde ve bu nedenle artık yeni nesil dizel motorlar geliştirmemeye karar verdik. Aslında tam elektrifikasyonu amaçlıyoruz. Ancak geleneksel motorlardan tam elektrikli motorlara geçerken plug-in hibrid melez motorları kullanacağız.

Volvo, 2019 yılı itibariyle piyasaya sürdüğü her yeni model için bir tam elektrikli varyant sunacak.



