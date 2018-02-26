Volvo'nun sahibi, Mercedes'in yüzde 10'unu aldı



AVRUPA PAZARINA GİRİŞ ANLAMINA GELİYOR

Adem Özdoğan

Çinli otomobil markası Geely’nin kurucusu Li Shufu, Almanya merkezli otomobil devlerinden Daimler AG’nin yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 7.3 milyar Euro’luk değerindeki hissesini satın aldı.Habertürk'ün haberine göre, Mercedes Benz’in ana ortaklığına yapılan yatırımın Geely’nin Avrupa otomotiv pazarına girişi anlamına geldiği belirtildi. Uzmanlar, Daimler AG’deki Geely hissesinin, Çinli şirketin yeni uzmanlıklar kazanabilmesine yardımcı olacağını kaydediyor.Geely, geçmişte Volvo’yu satın alarak ses getirmişti.