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Volvo V60 kameralara yakalandı

Yeni Volvo V60 için piyasadaki en büyük rakip BMW 3 Series Touring olarak görülüyor

Volvo V60 kameralara yakalandı
Volvo, ikinci nesil V60 modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanırken casus kameralar yeni V60’ı görüntüledi. Marka test aşamasındaki her otomobile uygulanan standart kamuflajın da ötesinde farklı bir kamuflaj tekniği kullanmış. Bu da yeni modelin resmi lansmandan önce basından uzak tutulmak istendiğini gösteriyor.

Volvo, V60’ın yeni çıkacak olan S60 ve XC60 SUV modellerinde de kullanılan SPA platformunu kullanacağını açıkladı. V60, dört silindirli benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanında plug-in hibrid güç aktarma organına da sahip olacak. Ayrıca ilerleyen dönemler için  üç silindirli motor seçeneği de düşünülüyor.

Tüm motor varyantları Volvo’nun sekiz vitesli manuel şanzımanı ile destekleniyor. Standart olarak ön tekerlekten çekiş sistemi sunulurken özel olarak AWD dediğimiz dört çeker sistemi de ürün yelpazesinde yer alacak.

Güvenlik denilince akla ilk gelen ve İsveç çeliği gibi sağlam otomobiller üreten Volvo, yeni V60 modelini pasif güvenlik sistemlerinin yanı sıra otomatik acil frenleme sistemi (AEB), çapraz uyarı trafik sistemi, yarı otonom sürüş sistemleri gibi bir dizi aktif güvenlik teknolojileri ile donatmış.
 

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