Volvo V60 kameralara yakalandı

Adem Özdoğan

, ikinci nesilmodelini piyasaya çıkarmaya hazırlanırken casus kameralar yeni V60’ı görüntüledi. Marka test aşamasındaki her otomobile uygulanan standart kamuflajın da ötesinde farklı bir kamuflaj tekniği kullanmış. Bu da yeni modelin resmi lansmandan önce basından uzak tutulmak istendiğini gösteriyor., V60’ın yeni çıkacak olanveSUV modellerinde de kullanılan SPA platformunu kullanacağını açıkladı. V60, dört silindirli benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanındagüç aktarma organına da sahip olacak. Ayrıca ilerleyen dönemler için üç silindirli motor seçeneği de düşünülüyor.Tüm motor varyantları Volvo’nun sekiz vitesli manuel şanzımanı ile destekleniyor. Standart olarak ön tekerlekten çekiş sistemi sunulurken özel olarakdediğimiz dört çeker sistemi de ürün yelpazesinde yer alacak.Güvenlik denilince akla ilk gelen ve İsveç çeliği gibi sağlam otomobiller üreten, yenimodelini pasif güvenlik sistemlerinin yanı sıra otomatik acil frenleme sistemi (), çapraz uyarı trafik sistemi, yarı otonom sürüş sistemleri gibi bir dizi aktif güvenlik teknolojileri ile donatmış.