Vosvos'un bagajındaki stepne, sürücüyü ölümden kurtardı



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yusuf Cevahir

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil içinde sıkışan sürücü 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Aracın ön tarafında bulunan stepne, bariyerin şoför koltuğuna kadar gelmesini engelledi. Kazadan yaralı kurtulan ancak henüz hayati tehlikeyi atlatamayan sürücünün bugün doğum günü olduğu öğrenildi.Kaza, sabah saatlerinde Köprülü kavşağın külliye girişinde meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ercan Çavdar’ın kullandığı 07 LOH 48 plakalı 1965 model Volkswagen otomobil, köprü girişindeki çelik bariyere çarptı.Hurdaya dönen Vosvos'ta sıkışan sürücü Ercan Çavdar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından 1 saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Otomobilin çarptığı çelik bariyer, aracın bagajında bulunan stepnenin cantına isabet etmesi sayesinde sürücünün bulunduğu yere kadar ulaşmadı.Kurtarma çalışması esnasında 112 sağlık ekibi araç içerisindeki sürücüye serum takarak müdahalede bulunurken araçtan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü yapılan ameliyatın ardından hayati tehlikesi devam ettiği için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bariyerlere çarparak ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Ercan Çavdar’ın bugün doğum günü olduğu bildirildi.