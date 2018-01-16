Vücudumuzun en kirli yeri neresidir? Nasıl temizlenir?

GÖBEK DELİĞİNİZİ NEDEN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMELİSİNİZ?

GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Gizem Burcu

En hijyenik insanın bile vücudunda sürekli olarak temizlemeyi unuttuğu bir bölge vardır. Çoğu dermatolog insan vücudunun en kirli yerlerinden birinin göbek deliği olduğunu belirtiyor. Sıklıkla göz ardı edilse de göbek deliğinizi düzenli olarak yıkamanız gerekiyor.Göbek delikleri gün boyunca pamuk, losyon, kir ve çeşitli bakterileri toplamaya yatkındır. Maalesef, duşta kısa bir ovalama göbek deliğinizi iyice temizlemek için yeterli değil. Araştırmacılar göbek deliğinin kendine has koşullarından kaynaklanan, bilim dünyasına tamamen yabancı bakteriler keşfetmişlerdir. Göbek deliğinizi düzenli olarak yıkamazsanız durum korkutucu seviyelere çıkabilir.Hastaların, midelerindeki korkutucu büyümeden dolayı doktora gittiği ama sonradan göbek deliklerindeki pislik ve kirden kaynaklandığı ortaya çıkan birçok vaka var. Duş sonrası göbek deliğiniz temiz görünse de içinde hala şaşırtıcı miktarda yabancı madde barındırıyor olabilir.Çıkık bir göbek deliğiniz varsa sıcak, sabunlu bir lifle temizlemesi gayet kolay olacaktır. Ama çıkık olmayan bir göbek deliğiniz varsa temizlemek biraz daha karmaşık bir hal alabilir. Bunun için eşit derecede etkili olabilecek iki farklı yöntem bulunuyor.1 çay kaşığı yemek tuzunu 1 bardak sıcak suya ekleyerek bir solüsyon hazırlayın. Parmağınızı veya bir lif kullanarak göbek deliğinizin içini solüsyonla hafifçe ovalayın. Biraz bekledikten sonra bölgeyi durulayıp nazikçe kurutun. Göbek deliğinizden garip bir koku geliyorsa bu yöntem özellikle etkilidir.Bir kulak çubuğunu alkole batırıp, göbek deliğinizi nazikçe silin. Göbek deliğiniz temizlenene kadar bu adımı tekrarlayıp bölgeyi durulayın ve kurutun. Düzenli bir şekilde göbek deliğinizi temizlemeye zaman ayırarak nahoş birikmelerden ve garip kokulardan kaçınabilirsiniz. Tipik bir duş, göbek deliğinizdeki bakterilerin ve kirin etraflıca temizlenmesi için yeterli değildir. Göbek deliği temizliği haftada en az bir kere yapılmalıdır. Bu işlem, sadece 1-2 dakikanızı alacaktır. Bu yöntemlerle göbek deliğinizin tamamen temiz olduğundan emin olabilirsiniz.