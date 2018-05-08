Vücudunu sıkılaştırmak isteyenler için

Elif Bayram

Cildin doğal yapısında bulunan ancak yaş ilerledikçe azalan koenzim Q10, hücrelerin kendini yenilemesi için gerekli enerjiyi sağlar., hücre metabolizmasını harekete geçirerek cildin enerji üretimini hızlandıran koenzim Q10 içeriğiyle, cilde derinlemesine nüfuz ederek hücrelerin enerji üretimini artırıyor ve cildi sıkılaştırıyor.Serbest radikallerin cilt hücrelerine ve cildin yapısına yaptığı zarar cildin sıkılığını kaybetmesine neden olur.’nün formülünde bulunan iki güçlü antioksidan olanve, cildin 10 günde gözle görülür derecede sıkılaşmasını ve esnekliğinin artmasını sağlar. Hızlı emilen formülü sayesinde cildi 48 saat boyunca nemlendirir.Q10 ve Lotus Çiçeği Özü içeren güçlü formülüyle cildinizi sıkılaştırır ve 3 haftada selülit görünümünü azaltır. Hızlı emilen jel krem sayesinde cildinizi anında daha enerjik hissettirir.Q10, avokado yağı, pamuk yağı ve makademya yağı içeren etkili formülüyle cildi 2 haftada sıkılaştırır. Cildin pek çok farklı ihtiyacına yanıt veren içeriğiyle çatlak görünümünü azaltır, cilt tonunu eşitler ve cildi yoğun bir şekilde besler.