Vücudunu sıkılaştırmak isteyenler için

Cildin doğal yapısında bulunan ancak yaş ilerledikçe azalan koenzim Q10, hücrelerin kendini yenilemesi için gerekli enerjiyi sağlar. NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Bakımı Serisi
, hücre metabolizmasını harekete geçirerek cildin enerji üretimini hızlandıran koenzim Q10 içeriğiyle, cilde derinlemesine nüfuz ederek hücrelerin enerji üretimini artırıyor ve cildi sıkılaştırıyor.
NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu ve Vücut Sütü
Serbest radikallerin cilt hücrelerine ve cildin yapısına yaptığı zarar cildin sıkılığını kaybetmesine neden olur. NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu ve Vücut Sütü
’nün formülünde bulunan iki güçlü antioksidan olan Q10
ve Vitamin C
, cildin 10 günde gözle görülür derecede sıkılaşmasını ve esnekliğinin artmasını sağlar. Hızlı emilen formülü sayesinde cildi 48 saat boyunca nemlendirir.
NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu ve Vücut Sütü: 42,90 TL
NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Selülit Jel Krem
Q10 ve Lotus Çiçeği Özü içeren güçlü formülüyle cildinizi sıkılaştırır ve 3 haftada selülit görünümünü azaltır. Hızlı emilen jel krem sayesinde cildinizi anında daha enerjik hissettirir.
NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı Selülit Jel Krem fiyatı: 49.90TL
NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı + Eşitleyici Vücut Yağı
Q10, avokado yağı, pamuk yağı ve makademya yağı içeren etkili formülüyle cildi 2 haftada sıkılaştırır. Cildin pek çok farklı ihtiyacına yanıt veren içeriğiyle çatlak görünümünü azaltır, cilt tonunu eşitler ve cildi yoğun bir şekilde besler.
NIVEA Q10 Sıkılaştırıcı + Eşitleyici Vücut Yağı fiyatı: 49.90TL
Elif Bayram