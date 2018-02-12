Vücut geliştirme şampiyonu taksiciyi dövüp belini kırdı

1.14 PROMİL ALKOLLÜ

ŞOFÖRLER PROTESTO ETTİ

Nazlı Erdol

Mahkemede savcılık adına soruşturma hakkında bilgi veren polis,’ın’de bindiği taksinin şoförü’la istediği yere götürmediği gerekçesiyle tartıştığını ve darp ederek omurga kemiklerini kırdığını söyledi.Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre yaralı şoför,’nde tedavi altına alınırken, vücut geliştirme şampiyonu Tokmak’ın olay anında 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi.hakimi,’ın yeniden duruşmaya çıkıncaya kadar 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, darp edilen taksi şoförünün yakınları ve meslektaşları mahkeme önünde zanlıyı protesto etti.