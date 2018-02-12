Vücut geliştirme şampiyonu taksiciyi dövüp belini kırdı

2015 Türkiye orta sıklet vücut geliştirme şampiyonu Ceyhun Tokmak, tatil için geldiği KKTC’nin Girne kentinde, tartıştığı 55 yaşındaki taksi sürücüsü Şahin Karaçor’u belini kırarak yaraladı. 39 yaşındaki sporcu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:59
Vücut geliştirme şampiyonu taksiciyi dövüp belini kırdı
Mahkemede savcılık adına soruşturma hakkında bilgi veren polis, Ceyhun Tokmak’ın Girne’de bindiği taksinin şoförü Şahin Karaçor’la istediği yere götürmediği gerekçesiyle tartıştığını ve darp ederek omurga kemiklerini kırdığını söyledi.
 

1.14 PROMİL ALKOLLÜ




Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre yaralı şoför, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, vücut geliştirme şampiyonu Tokmak’ın olay anında 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi.
 

ŞOFÖRLER PROTESTO ETTİ


Mahkeme hakimi, Ceyhun Tokmak’ın yeniden duruşmaya çıkıncaya kadar 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, darp edilen taksi şoförünün yakınları ve meslektaşları mahkeme önünde zanlıyı protesto etti.


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