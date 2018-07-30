Waris Majeed, Konyaspor ile anlaştı
Trabzonspor'un eski futbolcusu Waris Majeed, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.
Opanasenko, Jevtovic, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok gibi isimleri kadrosuna katan Konyaspor, Waris Majeed'le de el sıkıştı. Yeşil-Beyazlı yönetim teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda, bonservisi Porto'da olan Ganalı forveti bir yıllığına kiraladı.
Bu hafta içinde Türkiye'ye gelecek olan 26 yaşındaki oyuncu, 2014-16 sezonları arasında Trabzonspor'da forma giymişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Porto'ya 8 resmi karşılaşmada oynayan Waris, gol sevinci yaşayamadı.