Washington'da "Hacı Ali" belgeseli gösterildi

19. yüzyılda ABD'ye giderek Arizona eyaletine yerleşen Osmanlı vatandaşı Hacı Ali (Hi Jolly) için başkent Washington'da düzenlenen etkinlik, tarih meraklıları tarafından ilgiyle takip edildi

Washington'da
ABD Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen ve Smithsonian Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı.

Etkinlikte "Hi Jolly" adlı belgeselin gösterimi yapıldı ve daha sonra Dr. Işıl Acehan, son dönem ABD-Osmanlı ilişkileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Belgeselin yönetmeni Mert Türkoğlu ile yapımcısı Emre Oskay da belgeselin hikayesini katılımcılara aktardı.

22 yaşındayken 1857 yılında ABD'de Arizona eyaletine yerleşen Hacı Ali'nin ABD ordusunda 30 yıl boyunca devecibaşı olarak görev yaptığı anlatılan belgesel, tarih meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.


HACI ALİ HI JOLLY OLARAK YER ETTİ


ABD'nin özellikle güney eyaletlerdeki çöl iklimi koşullarında kullandığı develerle ün salan Hacı Ali'nin Amerikan tarihinde "Hi Jolly" olarak nasıl yer ettiği de detaylarıyla izleyicilere aktarıldı.

ABD YEE Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-Amerikan ilişkilerine katkı sağlayabilecek ve Türk tarihinin bilinmeyen noktalarına ışık tutabilecek bu tür etkinlikleri bundan sonra da sürdüreceklerini ifade etti.

1902 yılında Arizona'da hayatını kaybeden Hacı Ali, burada kendi adına yaptırılan kabri başında anılıyor ve her yıl ocak ayında düzenlenen "Hi Jolly Festivali" ile hatırlanıyor.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çin yer gözlem uydusu Gaofın-5’i uzaya gönderdi

Çin yer gözlem uydusu Gaofın-5’i uzaya gönderdi
Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü

Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü
Suudi Arabistan: İran kararı sonrası olası petrol açığını kapatırız

Suudi Arabistan: İran kararı sonrası olası petrol açığını kapatırız
İranlı milletvekilleri ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi

İranlı milletvekilleri ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini ateşe verdi
Amerika'da 13 yaşındaki çocuk fişi çekilmeden bir gün önce komadan uyandı

Amerika'da 13 yaşındaki çocuk fişi çekilmeden bir gün önce komadan uyandı
Kahraman first lady Marcela Temer!

Kahraman first lady Marcela Temer!
Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıra dışı test: Küfür yiyen çiçek soldu!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıra dışı test: Küfür yiyen çiçek soldu!
Barack Obama'dan Trump'a İran eleştirisi

Barack Obama'dan Trump'a İran eleştirisi
Nükleer kararı sonrası İsrail'den ilk açıklama

Nükleer kararı sonrası İsrail'den ilk açıklama
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı
ABD'den Maduro'ya görevi bırakma çağrısı

ABD'den Maduro'ya görevi bırakma çağrısı