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Wayne Rooney’nin yeni adresi belli oldu!

Everton'ın forvet oyuncusu Wayne Rooney MLS ekipleriyle transfer görüşmelerine başladı.

Wayne Rooney’nin yeni adresi belli oldu!
DC United ile görüşmelere başlayan Rooney’nin Goodison Park’taki sözleşmesinin bitmesine daha bir yıl var ancak MLS’te oynamak İngiliz oyuncu için daha ağır basan taraf olarak görünüyor.

Rooney’in Everton’dan ayrılma isteğindeki en büyük etkenin Everton menajeri Sam Allardyce ile yaşadığı sorunlar olarak görülüyor.

Rooney, Everton’a Ronald Koeman zamanında katılmıştı ancak Ekim ayında göreve Allardyce gelmişti.

Rooney’nin teklif aldığını doğrulanyan Allardyce: “Wayne’in yurtdışında başka bir yere gitmesiyle ilgili söylentiler var. Ama şu anda Everton’ın oyuncusu ve hayranı.” dedi.

(Bein Sports)


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