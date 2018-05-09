Wayne Rooney’nin yeni adresi belli oldu!

Erdinç Şahin

ile görüşmelere başlayan’taki sözleşmesinin bitmesine daha bir yıl var ancak MLS’te oynamak İngiliz oyuncu için daha ağır basan taraf olarak görünüyor.Everton’dan ayrılma isteğindeki en büyük etkenin Everton menajeriile yaşadığı sorunlar olarak görülüyor.Rooney, Everton’azamanında katılmıştı ancak Ekim ayında göreve Allardyce gelmişti.Rooney’nin teklif aldığını doğrulanyan Allardyce: “yurtdışında başka bir yere gitmesiyle ilgili söylentiler var. Ama şu anda Everton’ın oyuncusu ve hayranı.” dedi.(Bein Sports)