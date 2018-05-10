Wayne Rooney'nin yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş
'ın eski yıldızı Cenk Tosun
'un da formasını giydiği Everton
'da top koşturan Wayne Rooney
'nin MLS
ekiplerinden DC United
ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
Geçtiğimiz yaz Manchester United
'dan bedelsiz olarak Merseyside ekibinin yolunu tutan golcü futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.
Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC
ise bugün 32 yaşındaki Rooney'nin DC United ile her konuda anlaştığını ve transferin an meselesi olduğunu duyurdu.
Haberde Everton'a ödenecek bonservis bedelinin ise 14 milyon euro
olacağı belirtildi.
Erdinç Şahin