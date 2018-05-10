Wayne Rooney'nin yeni adresi belli oldu!

Erdinç Şahin

'ın eski yıldızı'un da formasını giydiği'da top koşturan'ninekiplerindenile prensipte anlaştığı öğrenildi.Geçtiğimiz yaz'dan bedelsiz olarak Merseyside ekibinin yolunu tutan golcü futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.Ada'nın saygın yayın kuruluşuise bugün 32 yaşındaki Rooney'nin DC United ile her konuda anlaştığını ve transferin an meselesi olduğunu duyurdu.Haberde Everton'a ödenecek bonservis bedelinin iseolacağı belirtildi.