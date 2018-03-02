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Wedding Fest'e uğramadan düğününüzü yapmayın

Anadolu yakasının en prestijli otellerinden olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in ev sahipliğinde; ikinci kez gerçekleşecek olan “Kalamış Wedding Fest”, yeni dönem düğün trendlerini sergileyecek

Wedding Fest'e uğramadan düğününüzü yapmayın
Evlilik hazırlığındaki çiftleri yol gösterici olan “Kalamış Wedding Fest”4 Mart Pazar günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. Kalamış’ta düğün yapmanın ayrıcalığını ve keyfini hissettirecek festival, hediye çekilişleri, indirimler ve özel sahne performansları da misafirlere keyifli dakikalar yaşatacak. Düğün ve evlilik üzerine sohbetlerin yapılacağı etkinliğe birçok ünlü isim de katılacak. Festivale katılan çiftlere aynı zamanda düğün organizasyonlarında yüzde 25 indirim hediye edilecek.

Yeni evlenecek olan çiftlerin kararsız kaldığı pek çok önemli konu bulunuyor. Düğün mekânından davetiyeye, gelinlikten ayakkabıya kadar birçok detay, uzun araştırmalar neticesinde seçiliyor. Çiftlerin düğün hazırlıklarında kararsızlıklarını sonlandıracak olan “Kalamış Wedding Fest”, yeni sezon düğün trendlerini Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de sergileyecek.

Bir düğün atmosferini yaşayacağınız festivalde kuyumcudan gelinliğe, dekorasyondan dans derslerine, davetiyeden fotoğrafçıya, müzikten pastaya kadar düğüne dair her detay yer alacak.


 


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