Weinstein'ın şirketi iflas açıklamasında bulunacak



'SATIŞ GÖRÜŞMELERİ NEW YORK SAVCISININ KAMU DAVASININ ARDINDAN ANİDEN SONLANDI'

Nazlı Erdol

Buzzfeed'in aktardığına göre, ünlü yapımcının adının karıştığı skandalın ardından zor günler yaşayanvarlıklarını başka bir girişimci gruba satma konusunda yürütülen görüşmelerin başarısız olmasının ardından iflas açıklamasında bulunacağını duyurdu.merkezli şirketin 3 kişilik yönetim kurulundan dün yapılan açıklamada şirketin iflas duyurusundan başka çaresi kalmadığı vurgulandı.Açıklamada "Bunun çalışanlarımız, alacaklılarımız ve mağdurlar açısından çok talihsizce olduğunun farkındayız. Yönetim kurulunun şirketin kalan değerini çoğaltmak için tek bir seçeneği kaldı; o da kurallı bir iflas süreci" dedi.Şirket iflas duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılabileceğini de belirtti.'ın (LA Times) aktardığına göre Weinstein Company bir süredir film stüdyosunun varlıklarını başında iş kadını Maria Conteras Sweet'in olduğu yatırımcı grubuna 500 milyon dolara satmak için görüşmeler yapıyordu ancak bu görüşmeler bir sonuca ulaşmadı., Contreras Sweet'in yapımcı Weinstein'ın mağdur ettiği kişilere 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini, yatırımcı grubunun şirketin adını değiştireceğini ve yönetim kurulunda kadınların çoğunlukta olacağı sözünü verdiğini belirtti.Ancak satış konusundaki görüşmeler 11 Şubat'ta New York Savcısı Eric Schneiderman'ın şirkete ve yönetim kurulu üyelerine yönelik kamu davası açmasının ve anlaşmayı sorgulamasının ardından aniden sonlandı.Savcı açıklamasında "Anlaşma Weinstein kardeşleri görevden alıyor ancak geri kalan yönetime dokunmuyor. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" demişti.gazetesinin haberine göre Weinstein şiketinin yönetim kurulu ayrıca Contreras Sweet'i stüdyonun çalışmalarını sürdürebilmesi için vermeyi vadettiği ara ödemeyi sağlamamakla de suçladı., şirketi 2005 yılında kardeşi Bob ile birlikte kurmuştu. Skandalın ardındanyönetim kurulu üyeliğinden kovulmuş, kardeşi ise görevini sürdürmüştü.Şirket '', 've '' gibi birçokfilmin yapımcılığını üstlenmişti.100'den fazla kadına cinsel saldırı, cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Harvey Weinstein şu anda seks bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyor.Weinstein hakkındave'de yürütülen soruşturmalar olsa da yapımcıya yöneltilmiş resmi bir suçlama henüz bulunmuyor. Weinstein hakkındaki suçlamaları reddetmeyi de sürdürüyor.