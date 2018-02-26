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Weinstein'ın şirketi iflas açıklamasında bulunacak

Aralarında ünlü isimlerin de olduğu onlarca kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'ın kurucularından olduğu New York'lu film stüdyosu Weinstein Company iflas açıklamasında bulunacak. Açıklama, şirketin varlıklarını satmak için yaptığı görüşmelerin başarısız olmasının ardından geldi

Weinstein'ın şirketi iflas açıklamasında bulunacak
Buzzfeed'in aktardığına göre, ünlü yapımcının adının karıştığı skandalın ardından zor günler yaşayan Weinstein Company varlıklarını başka bir girişimci gruba satma konusunda yürütülen görüşmelerin başarısız olmasının ardından iflas açıklamasında bulunacağını duyurdu.

New York merkezli şirketin 3 kişilik yönetim kurulundan dün yapılan açıklamada şirketin iflas duyurusundan başka çaresi kalmadığı vurgulandı.

Açıklamada "Bunun çalışanlarımız, alacaklılarımız ve mağdurlar açısından çok talihsizce olduğunun farkındayız. Yönetim kurulunun şirketin kalan değerini çoğaltmak için tek bir seçeneği kaldı; o da kurallı bir iflas süreci" dedi.

Şirket iflas duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılabileceğini de belirtti.


'SATIŞ GÖRÜŞMELERİ NEW YORK SAVCISININ KAMU DAVASININ ARDINDAN ANİDEN SONLANDI'


Los Angeles Times'ın (LA Times) aktardığına göre Weinstein Company bir süredir film stüdyosunun varlıklarını başında iş kadını Maria Conteras Sweet'in olduğu yatırımcı grubuna 500 milyon dolara satmak için görüşmeler yapıyordu ancak bu görüşmeler bir sonuca ulaşmadı.

LA Times, Contreras Sweet'in yapımcı Weinstein'ın mağdur ettiği kişilere 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini, yatırımcı grubunun şirketin adını değiştireceğini ve yönetim kurulunda kadınların çoğunlukta olacağı sözünü verdiğini belirtti.

Ancak satış konusundaki görüşmeler 11 Şubat'ta New York Savcısı Eric Schneiderman'ın şirkete ve yönetim kurulu üyelerine yönelik kamu davası açmasının ve anlaşmayı sorgulamasının ardından aniden sonlandı.

Savcı açıklamasında "Anlaşma Weinstein kardeşleri görevden alıyor ancak geri kalan yönetime dokunmuyor. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" demişti.

New York Times gazetesinin haberine göre  Weinstein şiketinin yönetim kurulu ayrıca Contreras Sweet'i stüdyonun çalışmalarını sürdürebilmesi için vermeyi vadettiği ara ödemeyi sağlamamakla de suçladı.

Harvey Weinstein, şirketi 2005 yılında kardeşi Bob ile birlikte kurmuştu. Skandalın ardından Harvey Weinstein yönetim kurulu üyeliğinden kovulmuş, kardeşi ise görevini sürdürmüştü.

Şirket 'Artist', 'Demir Leydi' ve 'Zoraki Kral' gibi birçok Akademi Ödüllü filmin yapımcılığını üstlenmişti.

100'den fazla kadına cinsel saldırı, cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Harvey Weinstein şu anda seks bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyor.

Weinstein hakkında ABD ve İngiltere'de yürütülen soruşturmalar olsa da yapımcıya yöneltilmiş resmi bir suçlama henüz bulunmuyor. Weinstein hakkındaki suçlamaları reddetmeyi de sürdürüyor.


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