Weinstein, tecavüz suçlamasından gözaltına alındı

Hollywood'un en ünlü yapımcısıyken gücünü kullanarak yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu, bunları örtbas ettiği, hatta mağdurları susturmak için kariyerlerini bitirdiği ortaya çıkan Harvey Weinstein'a sonunda yargı yolu gözüktü.

New York'ta bir gazeteci ordusunun takip ettiği Weinstein, polise teslim oldu.

KELEPÇELENEREK MAHKEMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis tarafından iki cinsel saldırı suçlamasından —biri tecavüz, diğer oral sekse zorlamak- gözaltına alınan yapımcı, kelepçelenerek mahkemeye sevk edildi.

ŞİMDİLİK İKİ VAKADAN YARGILANACAK

Onlarca kadının itham ettiği 'Hollywood imparatoru' hakkında Manhattan savcıları bir vakada birinci ve üçüncü dereceden tecavüz, diğer vakada birinci dereceden cinsel zorlama suçlamalarında bulundu.

2 MİLYON DOLAR KEFALET

Polis kaynaklarından Weinstein'ın tutuksuz yargılanması için savcılığın talep edeceği kefaletin 2 milyon dolar olduğu haberleri geldi.

SORUŞTURMA SİLSİLESİ

Aynı zamanda New York'ta federal savcıların hakkında seks suçları soruşturması başlattığı Weinstein, Los Angeles ve Londra'da da cinsel saldırı suçlamalarından soruşturuluyor.

'ADALET YOLUNDA BİR ADIM'

Weinstein'ı kamuoyu önünde ilk suçlayanlardan biri olan akrtis Rose McGowan, yapımcının polise teslim olması görüntüleri karşısında şunları söyledi:

''Benim gibi Weinstein'ın saldırılarına rağmen hayatta kalma mücadelesi veren kadınlar tecavüzcümüzün yasalar karşısında hesap vereceğinden uzun zaman önce umudu kesmiştik. 20 yıl önce bu yanlışı düzelteceğime yemin etmiştim. Bugün adalate bir adım daha yaklaştık.''

'TÜM DÜNYA İÇİN UMUT'

McGowan, ''Weinstein'ın saldırısına uğrayan genç kadınlardık ve ardından onun çok geniş çaplı suç ortakları ağı tarafından terörize edildik. Bugün gerçekleşenler, dünyanın her yerinde cinsel saldırıya uğradıkları gerçeğini haykıran mağdurlara umut olsun'' dedi.

SOSYAL MEDYADA İFŞA KAMPANYASI

'Weinstein gerçeğinin' ortaya çıkmasının ardından medya ve sosyal medyada önce ünlü yapımcının saldırısına uğrayan kadınlar, ardından diğer güçlü erkeklerin mağdurları ve sonunda dünya çapında erkeklerin cinsel taciz ve saldırısına uğrayanlar seslerini yükseltmiş ve başlarına gelenleri tüm dünyayla paylaşmıştı.

'PÜRİTENLİK BOYUTUNA VARDI' ELEŞTİRİSİ

Ancak #MeToo hareketinin başını çektiği bu ifşa kampanyasının flört etmek isteyen ya da asılan erkekleri de hedef aldığı, bunun sonucunda cinsel saldırıda bulunmayan erkekleri de toplumdan dışlanmaya sürüklediği eleştirileri de beraberinde gelmişti.



