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Wenger galibiyetle veda etti

Wenger’in Arsenal’in başında Emirates’te son kez çıktığı maçta, ev sahibi ekip, Burnley’i 5-0 yendi

Wenger galibiyetle veda etti
İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Arsenal sahasında Burnley’i 5-0 mağlup etti. Başkent Londra’daki Emirates Stadı’nda oynanan maçta Arsenal, Burnley’i konuk etti.


22 YIL ARSENAL'İ ÇALIŞTIRDI


Ev sahibi Arsenal 14 ile 75. dakikalarda Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, 45 3. dakikada Alexandre Lacazette, 54. dakikada Sead Kolasinac ve 64. dakikada Alex Iwobi’nin attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 60’a çıkarırken, Burnley 54 puanda kaldı.

1996 yılında Arsenal’in başına geçen 68 yaşındaki Fransız teknik adam Arsene Wenger, takımının başında Emirates Stadı’nda son kez bir maça çıktı. Fransız çalıştırıcı, 22 yıl başında bulunduğu Arsenal’den sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

Londra ekibiyle Premier Lig’de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, İngiltere Federasyon Kupası’nı da 7 kez kazandı. Arsenal taraftarları, üzerinde "Merci Arsene" (Teşekkürler Arsene) yazan tişörtlerle tribünde yer aldı.

AA


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