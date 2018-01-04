Werner Herzog kimdir? Filmi bitirdiğinde yaptığı şey hafızalarda...



WERNER HERZOG KİMDİR?

Nazlı Erdol

’infilmini bitirmesi halinde hangisini yiyeceği konusunda söz vermiş ve sözünü tutmuştur? Sorusunun yanıtı ve Werner Herzog’un hayatını derledik.ATV ekranlarında yayınlananadlı bilgi yarışma programıprogramına damga vuran sorulardan biri deErrol Morris’infilmini bitirmesi halinde hangisini yiyeceği konusunda söz vermiş ve sözünü tutmuştur? Sorusu oldu. Sorunun şıkları şöyleydi:A- Filmin negatifleriniB- ŞapkasınıC- Filmin afişiniD- AyakkabısınıCevap: D"nın mistik ekole sahip önemli sinemacısıl, 5 Eylül 1942’da doğdu.'nın bir köyünde büyüdü ve on üç yaşına geldiğinde, ailesi veile Münih'te bir apartman dairesinde yaşamaya başladı.