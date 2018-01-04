Werner Herzog kimdir? Filmi bitirdiğinde yaptığı şey hafızalarda...

Werner Herzog Errol Morris
’in Cennetin Kapıları
filmini bitirmesi halinde hangisini yiyeceği konusunda söz vermiş ve sözünü tutmuştur? Sorusunun yanıtı ve Werner Herzog’un hayatını derledik.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster
adlı bilgi yarışma programı Yılbaşı Özel
programına damga vuran sorulardan biri de Werner Herzog
Errol Morris’in Cennetin Kapıları
filmini bitirmesi halinde hangisini yiyeceği konusunda söz vermiş ve sözünü tutmuştur? Sorusu oldu. Sorunun şıkları şöyleydi:
A- Filmin negatiflerini
B- Şapkasını
C- Filmin afişini
D- Ayakkabısını
Cevap: D
"Yeni Alman Sineması
WERNER HERZOG KİMDİR?
"nın mistik ekole sahip önemli sinemacısı Werner Herzog Erro
l, 5 Eylül 1942 Almanya
’da doğdu. Bavyera
'nın bir köyünde büyüdü ve on üç yaşına geldiğinde, ailesi ve Klaus Kinski
ile Münih'te bir apartman dairesinde yaşamaya başladı.
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