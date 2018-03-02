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Wesley Sneijder'den açıklamalar

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, değerlendirmelerde bulundu

Wesley Sneijder'den açıklamalar
Galatasaray formasını uzun bir dönem giyen Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder, TRTSpor kanalına özel açıklamalarda bulundu.

İşte Sneijder'in açıklamaları:

Galatasaray'da mükemmel zaman geçirdim. Kulübü ve taraftarları özlüyorum. Türkiye'de insanlar inanılmazdı. Ayrılmış olmama rağmen mesajlar gönderiyorlar. Galatasaray'a dönmeyi çok isterim. Belki yönetici olarak belki futbolcu olarak.


'EN UNUTAMADIĞIM MAÇ FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTIĞIMDI'


Ben Galatasaray ailesinin bir üyesiyim ve bu hiç değişmeyecek. Kalbiniz bir kez sarı ve kırmızı renkler için atarsa bunun devamı geliyor. En unutamadığım maç Fenerbahçe'ye 2 gol attığımdı. Unutamadığım teknik adam da Mustafa Denizli.  
Dürüst olmayan sürekli yalan söyleyen kişileri sevmiyorum. Yeni başkanın benim hakkımda sözleri çok hoşuma gitti.

Dünya Kupası konusunda burada bir toplantıya katıldım. Çok profesyonelce çalışmalar vardı açıkcası şaşırdım. Burada en büyük avantaj ulaşım. Bir stadyumdan diğerine 20 dakikada geçebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir Dünya Kupası olacaktır.
 


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