Wesley Sneijder’e Eskişehir’den davet

Erdinç Şahin

ve kaleci antrenörügörev yaptığı vebulunantakımında, aynı zamandatop koşturuyor.girişimleri ileve doğuştan cam kemik hastası olan Burak Sakçı için özel bir video çekildi.Videoda eski Galatasaraylı oyuncu Sneijder, “Küçük dev adam, bu senin için” diyerek hediye olarak imzalı formasını göndereceğini belirtti.Özel hediyesini bekleyen Sakçı, bugün Sneijder tarafından imzalanmış formasını giydi. Sneijder’e cevap olarak çektiği videoda Sakçıifadeleri yer aldı.