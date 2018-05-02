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Wesley Sneijder’e Eskişehir’den davet

Eskişehirspor Sosyal Medya Sorumlusu Burak Sakçı, Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in doğum günü için çektiği videoya cevap verdi.

Wesley Sneijder’e Eskişehir’den davet
Eskişehirspor eski Teknik Direktörü Bülent Uygun ve kaleci antrenörü Mehmet Tezcan’ın görev yaptığı ve Katar Ligi’nde bulunan Al-Gharafa takımında, aynı zamanda Wesley Sneijder top koşturuyor. Uygun ve Tezcan’ın girişimleri ile Eskişehirspor Sosyal Medya Sorumlusu ve doğuştan cam kemik hastası olan Burak Sakçı için özel bir video çekildi.

Videoda eski Galatasaraylı oyuncu Sneijder, “Küçük dev adam, bu senin için” diyerek hediye olarak imzalı formasını göndereceğini belirtti.

Özel hediyesini bekleyen Sakçı, bugün Sneijder tarafından imzalanmış formasını giydi. Sneijder’e cevap olarak çektiği videoda Sakçı, “Teşekkürler Wesley. Come to Eskişehir” ifadeleri yer aldı.


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