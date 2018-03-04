Wesley Sneijder milli takımı bıraktı

Nazlı Erdol

Bir dönemforması da giyen Hollandalı futbolcukariyerine son verdi.Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Sneijder'inile'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası milli takım kariyerine son verdiği duyuruldu.Açıklamada, Sneijder'in'nın geleceğine dairile yaptığı görüşmede, "Katar'a transfer olduğumda bunun milli takım kariyerime etkisi olacağını biliyordum. Bununla ilgili bir görüşme yaptık. Koeman'ın genç oyuncularla yeni bir başlangıç yapmak istemesini anlıyorum. Tercihine saygım var" ifadelerini kullandığı belirtildi.'e karşı 2003'te oynanan hazırlık maçında ilk defa giydiği milli formayla 133 kez görev yapan, 31 gol attı.Türk teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, üçer kezve'na katıldığı milli takımla'nda ikincilik,'nda ise üçüncülük yaşadı.