Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Wesley Sneijder nereden nereye!

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun’un yaptığı ve kadrosunda Galatasaray’ın eski oyuncusu Wesley Sneijder’i bulunduran Katar ekibi Al Gharafa’nın, Asya Şampiyonlar Ligi’ndeki Al Jazira maçı yolculuğu kabus gibi geçti.

Wesley Sneijder nereden nereye!
Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun’un yaptığı ve kadrosunda Galatasaray’ın eski oyuncusu Wesley Sneijder’i bulunduran Katar ekibi Al Gharafa’nın, Asya Şampiyonlar Ligi’ndeki Al Jazira maçı yolculuğu kabus gibi geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Katar’la yaşadığı politik sorun sebebiyle hava sahasını kapatması sebebiyle normalde 45 dakika olan uçak yolculuğu, aktarma ve havalimanında beklemelerle birlikte toplamda 18 saati buldu.

Oyuncular, havalimanında yere uzanarak ya da oturma bölümlerinde uyumak zorunda kaldı. Al Gharafa’nın, karşılaşma için önce Umman’ın başkenti Maskat’a, oradan da maçın oynanacağı yere ulaştığı bildirildi. Uygun’un takımı mücadeleyi 3-2 kaybederken, Sneijder de rakip filelere 1 gol attı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Vagner Love kaleyi bulamadı!

Vagner Love kaleyi bulamadı!
Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!

Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!
Kingsley Coman Türk futbolseverleri kendine hayran bıraktı

Kingsley Coman Türk futbolseverleri kendine hayran bıraktı
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi sürprizi!

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş derbisi sürprizi!
Beşiktaş'ta Talisca harekatı

Beşiktaş'ta Talisca harekatı
İngilizlerden yeni Fellaini iddiası: 'Süper Lig'e gidiyor'

İngilizlerden yeni Fellaini iddiası: 'Süper Lig'e gidiyor'
Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi

Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi
Aykut Kocaman'dan yeni tespit: Eşitlik suni!

Aykut Kocaman'dan yeni tespit: Eşitlik suni!
Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi!

Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi!
Şike yazışmaları WhatsApp’ta ortaya çıktı!

Şike yazışmaları WhatsApp’ta ortaya çıktı!
Ali Ece’den Vida’ya ‘Gerizekalı’ gafı!

Ali Ece’den Vida’ya ‘Gerizekalı’ gafı!