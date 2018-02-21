Wesley Sneijder nereden nereye!

Erdinç Şahin

Teknik direktörlüğünü’un yaptığı ve kadrosundaeski oyuncusubulunduran Katar ekibimaçı yolculuğu kabus gibi geçti.Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Katar’la yaşadığı politik sorun sebebiyle hava sahasını kapatması sebebiyle normalde 45 dakika olan uçak yolculuğu, aktarma ve havalimanında beklemelerle birlikte toplamda 18 saati buldu.Oyuncular, havalimanında yere uzanarak ya da oturma bölümlerinde uyumak zorunda kaldı. Al Gharafa’nın, karşılaşma için önce Umman’ın başkenti Maskat’a, oradan da maçın oynanacağı yere ulaştığı bildirildi. Uygun’un takımı mücadeleyi 3-2 kaybederken, Sneijder de rakip filelere 1 gol attı.