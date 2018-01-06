Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

West Bromwich Albion, Rodallega'yı istiyor

West Bromwich Albion'ın Rodallega için Trabzonspor'a 5 milyon pound'luk teklif sunduğu bildirildi. Buna karşın teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Hugo Rodallega’yı bırakmaya sıcak bakmadığı öğrenildi

West Bromwich Albion, Rodallega'yı istiyor
Trabzon formasıyla bu sezon toplam 15 maça çıkıp 11 gol, 1 asistle oynayan Hugo Rodallega’ya İngiltere’den teklif geldi. Premier Lig’de düşme hattında bulunan, kümede kalmak için forvet hattına deneyimli bir ismi dahil etmek isteyen West Bromwich Albion’un 32’lik yıldızı uzun süredir takip ettiği ve transfer için düğmeye bastığı ifade edildi.
 
Bu doğrultuda temasların sıklaştıran West Bromwich; Ada’da daha önce Wigan ve Fulham formaları giyen Kolombiyalı futbolcu için kesenin ağzını açarken, Bordo-Mavililer’e 5 milyon poundluk teklifini iletti.


ÇALIMBAY SICAK BAKMIYOR


Rodallega için yapılan 5 milyon poundluk teklife rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay’ın oyuncusunu verme taraftarı olmadığı öğrenildi.

N’doye’un sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Hugo’dan vazgeçmelerinin doğru bir tavır olmayacağını yönetimine ileten Çalımbay’ın, Rodellega’nın kalması gerektiğini rapor etti. Rodellega’nın Bordo-Mavililer’in satışa izin vermesi halinde gidebileceğini yakın çevresine söylediği bildirildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dünya Boks Konseyi’nden Tayyip Erdoğan’a barış ödülü

Dünya Boks Konseyi’nden Tayyip Erdoğan’a barış ödülü
Diego Costa golü attı, atıldı!

Diego Costa golü attı, atıldı!
Samsunspor 15 as futbolcusuyla çalışabildi

Samsunspor 15 as futbolcusuyla çalışabildi
Fenerbahçe, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yapıldı

Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yapıldı

Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak
Balona rövaşata atarak meşhur olmuştu! Profesyonel futbolcu oldu

Balona rövaşata atarak meşhur olmuştu! Profesyonel futbolcu oldu
Son dakika! Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

Son dakika! Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!
Oğuz Çetin olay yaratan Fatih Terim sözlerine açıklık getirdi

Oğuz Çetin olay yaratan Fatih Terim sözlerine açıklık getirdi
Cenk Tosun'dan duygu dolu veda mesajı!

Cenk Tosun'dan duygu dolu veda mesajı!
Matej Mitrovic’e Sivasspor talip

Matej Mitrovic’e Sivasspor talip