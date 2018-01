Western Digital'den 1 TB USB Flash bellek

Adem Özdoğan

Western Digital , Consumer Electronics Show 2018’de (CES 2018) tüketici çözümlerinde çığır açan ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında Akıllı Ev cihazları aracılığıyla ses ile aktifleştirilen medya yayını, dünyanın en küçük 1 TB USB Flash bellek ve ultra mobil, yüksek performanslı, kablosuz ve geniş kapasiteli flash depolama ürünleri gibi bugünün kişisel içerik patlamasına ayak uyduran ürünler yer alıyor. SanDisk ve WD markaları altında satılacak bu ürünler ile kişisel deneyimler ve anılar yıllar boyunca saklanıp paylaşılabilecek.Akıllı telefonlar, dronelar, aksiyon kameraları ve sanal gerçeklik (VR) gözlükleri, kullanıcıların arkadaşları ve takipçileriyle paylaşmak isteyecekleri zengin içerikleri yakalıyor. Çok mercekli kameralar, 8K video, 5G kablosuz bağlantı; VR, artırılmış gerçeklik (AR) ve video yayınları ile son derece zengin deneyimler yaşamayı sağlarken çok büyük kütüphanelere de ihtiyaç yaratıyor. Sonuç olarak tüketiciler kişisel içerikler oluşturma, saklama, erişme ve paylaşmanın kolay yollarını arıyor.• Akıllı Ev cihazları aracılığıyla yeni ses ile aktifleştirilen medya yayını. My Cloud Home cihazları, kullanıcılarına içeriklerini kolayca yakalama, saklama ve tek bir noktada organize etme imkanı sağlıyor. Akıllı Ev ortamında My Cloud Home cihazları kullanıcıların müzik arşivlerine sesli komutlarla erişebilmesi için artık Amazon Alexa’yı destekleyen popüler cihazlar ile birlikte çalışıyor. My Cloud Home uygulaması aynı zamanda Google Chromecast teknolojisiyle uyumlu olarak çalışıyor. Böylece kullanıcılar Chromecast destekli Akıllı TV’leri üzerinden ev videolarını, dizilerini ve filmlerini büyük ekrandan yayınlayabilecek.• Teknolojide dönüm noktaları yaratma geleneğine devam eden Western Digital flash depolamanın geleceğine dair ipuçları veriyor. Bunlar arasında, dünyanın en küçük 1 TB’lık flash belleği; çok büyük boyutlardaki verileri saklamaya olanak sağlayan çok küçük ama güçlü bir USB Type-C flash belleği ve dünyanın en küçük 256 GB flash belleği bulunuyor. Yeni 256 GB kapasiteli SanDisk Ultra Fit USB 3.1 Flash Drive düşük profilli / dikkat çekmeyen bir flash bellek olup notebooklarına; tabletlerine, televizyonlarına, oyun konsollarına ve arabalarına daha çok veri depolamak isteyenler için üretildi. 256 GB ile kullanıcılarına ellerinin altında daha çok içerik bulundurma esnekliği / imkânı sağlanıyor. 256 GB yaklaşık olarak 14.000 fotoğraf; 10 saatlik full HD video ve 16.000 şarkı ve dosyalar için hala kullanılabilir olan 64 GB alana denk gelmektedir.• Yüksek performanslı veri saklama çözümlerine ihtiyaç duyan fotoğraf ve drone tutkunları için Western Digital iki tane taşınabilir SSD’yi piyasaya sürüyor. My Passport Wireless SSD;, tek bir dokunuşla hafıza kartı kopyalama ve hareket halindeyken içerik paylaşmanın yanı sıra yeni bir kabiliyet olan FiLMiC Pro ve LumaFusion gibi üçüncü parti mobil yaratıcı uygulamalar üzerinden doğrudan cihazlara bağlanma özelliklerini sunuyor. Öte yandan SanDisk Extreme Portable SSD ise hareket halindeyken yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve videoları saklamak için bire bir.