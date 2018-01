Western Digital Wireless SSD sürücüsünü tanıttı

Adem Özdoğan

Western Digital, My Passport Wireless SSD Sürücüsü ile dosyalarını zkablosuz olarak hızlı bir şekilde yedeklemenize ve doğrudan başka bir sürücüye aktarmanıza olanak tanıyan bir depolama birimi. Dosyalarımızı yedeklemenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, özellikle seyahate çıkarken veya bilgisayar başından uzak ortamlarda oluşturduğumuz içerikleri ana depolama birimine aktarmanız oldukça güç. Çünkü veriler genellikle mobil cihazlarla oluşturuluyor ve bir kablo vasıtasıyla ana sürücüye yedekleniyor. WD’nin bu depolama biriminin hem hızlı yedekleme hem de kablosuz bağlantı desteğinin olması sevindirici.My Passport Wireless SSD Sürücüsü ile hareket halinde iken verilerinizi yedeklemeniz mümkün. Ayrıca verilerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Cihaz dört farklı depolama modeliyle birlikte satışa sunulacak. Bunlar 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB. Cihazın tek dolum ile batarya ömrü ise 10 saat olarak belirtilmiş durumda.WD’nin yeni depolama birimi Western Digital My Cloud uygulaması (iOS ve Android) ile birlite çalışıyor. Bu uygulama içerisinden RAW resim dosyalarını görüntülemeniz de mümkün.My Passport Wireless SSD’de dahili bir SD kart okuyucu bulunuyor; böylece dosyalarınızı bir bilgisayar olmadan sürücüye yedeklemeniz mümkün kılınmış. Kart okuyucu bağlantı hız ise USB 2.0. Bu bağlantı üzerinden herhangi bir SD kart içerisindeki verileri hızlıca dike yedeklemeniz mümkün. SD kartın dışında da mesela USB bellek kullanıyorsanız cihazın üzerindeki USB bağlantısı üzerinden yine yedekleme yapmanız mümkün.Bu cihazı kullanacaklar FiLMiC Pro’yu kullanarak çektikleri görüntüleri doğrudan sürücü içine yazmak için My Passport Kablosuz SSD’ye bağlanabilecek. Cep telefonları 4K’da kayıt yapabildiğinden 4K akış desteği de yine cihaz üzerinde mümkün kılınmış.Sürücü aynı zamanda iOS cihazları için çok parçalı bir düzenleme uygulaması olan LumaFusion tarafından LumaTouch ile de entegre çalışma özelliğine sahip.Cihaz üzerinde aktarım için USB 3.1 Gen 2 bağlantısı kullanılmış durumda. Bu bağlantı üzerinden aktarımlarda okuma hızı maksimum 515 MB/s.Android cihazlarda, dosyaları doğrudan telefona veya bir OTG (On The Go) kablosuyla bağlayarak dosyalara erişip telefona aktarabilir ve daha sonra kopyalanan dosyaları taşınabilir sürücüye aktarmak için kart okuyucusunu kullanmanız mümkün. Benzer işlem, Lightning USB adaptörünü kullanan iOS cihazları için de yapılabilir. Bu yöntemi kullanarak da dosya aktarımı gerçekleştirmeniz mümkün.My Passport Wireless SSD, dosyaları doğrudan sürücüye aktararak ortamdaki kullanım kapasitesine katkıda sağlar ve size daha fazla çalışma alanı sunar. Artı, mobil cihazın değerli pil ömrünü tüketmenize de gerek kalmaz.Normalde taşınabilir bir SSD sürücüyü düşündüğünüzde, kotunuzun küçük cebine sığabilen küçük bir fiziksel form faktörü düşünürsünüz. Bu cihaz da ona benzer özelliklere sahip fakat tek farkı üzerinde batarya olduğu için boyutları biraz daha büyük. Cihaz üzerinde 6700 mAh pil kullanılmış buna ek olarak boyutlara baktığımızda 135 mm x 135 mm ve 30 mm değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın ağırlığı ise 440 gram. Boyutlar ve ağırlık bu cihazı cepte taşımak için uygun olmayabilir ama her çantaya sığacak türden.CES 2018 fuarında Western Digital yetkililerinden aldığımız bilgiye göre My Passport Wireless SSD’nin çıkış tarihi 15 Şubat olarak belirlenmiş durumda. Ürünün satış fiyatı ise Türkiye’de henüz belli değil.