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Westworld, 3. sezon onayını aldı

Western ve bilimkurgunun iyi bir karışımı olan Westworld dizisi 3. Sezon onayını aldı!

03 Mayıs 2018, Perşembe 10:38
Westworld, 3. sezon onayını aldı
Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright ve Shannon Woodward gibi yıldızları kadrosunda barındıran Westworld, ilk sezonuyla 11.7 milyon gibi çok yüksek bir izleyici sayısına ulaşmıştı. HBO, Westworld’un ikinci sezon prömiyerinden günler sonra ise 3. sezon onayını aldığını da duyurdu.


WESTWORLD KONUSU


Westworld, 2 Ekim tarihinde HBO’da yayınlanmaya başlayan dizidir. Bünyesinde bilim kurgu, gerilim, aksiyon ve dram unsurlarını barındıran yapımın proje tasarımcısı Jonathan Nolan ile birlikte Lisa Joy’dur. Yapımda önemli isimlerde J.J. Abrams’da idari yapımcı olarak yer almaktadır. Dizinin 3 bölümü geride kalırken aldığı puanlar dikkat çekmektedir. Westworld dizisinin güncel IMDB puanı 9,2/10 dir.


Westworld dizisi, özellikle yapay zekânın doğmasıyla birlikte günahın nasıl olacağı konusundaki merak sonucunda ortaya çıkmıştır. Yani, yapımda teknolojik gelişmelerin nereye varabileceği ve bu gelişimin olumsuz etkilerinin nasıl olacağı üzerinde durulmuştur. Dizi, Westworld ismindeki eğlence parkını merkezine alıyor. Gelecek yıllarda geçen Westworld’da, özellikle paralı müşterilerin sıklıkla tercih ettiği Westworld Park’ta olayların çığırından çıkması ile ortaya çıkan macera aktarılıyor. Önemli ziyaretçilerin katılabildikleri oyunlarla dolu bu parkta Vahşi Batı teması sunan kısımda bir sorun yaşanıyor. Bu sorunla birlikte peşlerinde keskin nişancı olan zengin insanlar eğlenmeyi unutarak sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Dizide, yapay zekânın kontrolden çıkacağı zaman neler yaşanabileceği etkileyici bir şekilde işleniyor.


OYUNCULARI


Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Sidse Babett Knudsen, Rodrigo Santoro ve Shannon Woodward.

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