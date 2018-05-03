Westworld, 3. sezon onayını aldı

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Westworld 2. Sezon 1. bölüm yayılandı! Yeni sezon heyecan yarattı

Evan Rachel Wood: İkinci sezondan sonra varoluş krizi yaşadım

Elif Bayram

gibi yıldızları kadrosunda barındıranilk sezonuyla 11.7 milyon gibi çok yüksek bir izleyici sayısına ulaşmıştı. HBO, Westworld’un ikinci sezon prömiyerinden günler sonra ise 3. sezon onayını aldığını da duyurdu.Westworld, 2 Ekim tarihindeyayınlanmaya başlayan dizidir. Bünyesinde bilim kurgu, gerilim, aksiyon ve dram unsurlarını barındıran yapımın proje tasarımcısı Jonathan Nolan ile birlikte Lisa Joy’dur. Yapımda önemli isimlerde J.J. Abrams’da idari yapımcı olarak yer almaktadır. Dizinin 3 bölümü geride kalırken aldığı puanlar dikkat çekmektedir. Westworld dizisinin günceldizisi, özellikle yapay zekânın doğmasıyla birlikte günahın nasıl olacağı konusundaki merak sonucunda ortaya çıkmıştır. Yani, yapımda teknolojik gelişmelerin nereye varabileceği ve bu gelişimin olumsuz etkilerinin nasıl olacağı üzerinde durulmuştur. Dizi, Westworld ismindeki eğlence parkını merkezine alıyor. Gelecek yıllarda geçen Westworld’da, özellikle paralı müşterilerin sıklıkla tercih ettiğiolayların çığırından çıkması ile ortaya çıkan macera aktarılıyor. Önemli ziyaretçilerin katılabildikleri oyunlarla dolu bu parkta Vahşi Batı teması sunan kısımda bir sorun yaşanıyor. Bu sorunla birlikte peşlerinde keskin nişancı olan zengin insanlar eğlenmeyi unutarak sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Dizide, yapay zekânın kontrolden çıkacağı zaman neler yaşanabileceği etkileyici bir şekilde işleniyor.Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Sidse Babett Knudsen, Rodrigo Santoro ve Shannon Woodward.