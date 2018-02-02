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What Car? Nissan Leaf'i en iyi elektrikli otomobil seçti

Nissan’ın elektrikli modeli Leaf, ‘What Car?’ tarafından, 2018 yılının en iyi elektrikli otomobili seçildi. Satışa çıktığı günden itibaren aldığı onlarca ödüle bir yenisini ekleyen model kullandığı teknolojilerle dikkatleri üzerine çekiyor

What Car? Nissan Leaf'i en iyi elektrikli otomobil seçti
Japon otomotiv devi Nissan, elektrikli otomobil sektörüne oldukça başarılı bir modelle giriş yaptı. Leaf modeli 2011 yılından bugüne onlarca ödül aldı. Son olarak ‘What Car?’ tarafından yılın elektrikli otomobili seçilen araç, İspanya’da gerçekleştirilen ‘Nissan Electric Ecosystem Experience’ etkinliğinde Avrupa basınına tanıtıldı.

Nissan’ın geri dönüştürülmüş pilleri kullanarak enerji depolamaya imkan sağlayan XStorage sistemi ‘What Car?’ tarafından teknoloji ödülüne layık görüldü. ‘WhatCar?Avrupa’da otomobil meraklılarının en çok takip ettiği ve en büyük otomobil satın alma rehberi olarak görülüyor.

Nissan Avrupa Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philippe Saillard, ödülle ilgili değerlendirmesinde: "Yeni Nissan Leaf, dünyanın en gelişmiş ve en erişilebilir %100 elektrikli aracı. 'What Car?' gibi prestijli bir marka tarafından böylesine önemli bir ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu, tarih boyunca satışa sunulan diğer elektrikli araçlardan daha keyifli, daha heyecan verici ve daha fazla bağlanabilir özelliklere sahip bir otomobil" açıklamasını yaptı.


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