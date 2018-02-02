What Car? Nissan Leaf'i en iyi elektrikli otomobil seçti

Can Hakman

Japon otomotiv devi, elektrikli otomobil sektörüne oldukça başarılı bir modelle giriş yaptı. Leaf modeli 2011 yılından bugüne onlarca ödül aldı. Son olarak ‘’ tarafından yılın elektrikli otomobili seçilen araç,’da gerçekleştirilen ‘’ etkinliğindebasınına tanıtıldı.’ın geri dönüştürülmüş pilleri kullanarak enerji depolamaya imkan sağlayansistemi ‘’ tarafından teknoloji ödülüne layık görüldü. ‘’da otomobil meraklılarının en çok takip ettiği ve en büyük otomobil satın alma rehberi olarak görülüyor.Nissan Avrupa Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı, ödülle ilgili değerlendirmesinde: "Yeni Nissan Leaf, dünyanın en gelişmiş ve en erişilebilir %100 elektrikli aracı. '' gibi prestijli bir marka tarafından böylesine önemli bir ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu, tarih boyunca satışa sunulan diğer elektrikli araçlardan daha keyifli, daha heyecan verici ve daha fazla bağlanabilir özelliklere sahip bir otomobil" açıklamasını yaptı.