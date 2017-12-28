What Da Funk'dan yıldızlar geçidi konser!

Kübra Akalın

Grubun Arpej Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan ilk stüdyo albümü 'WDF1' için müzik dünyasının en önemli isimleri biraraya gelmişti. Albümün lansman konser ise, 4 Ocak Perşembe gecesi Moda Kayıkhane'de yapılacak.ın düetleriyle renk katacağı gecenin biletleri satışta! Vefatından önce seslendirdiği son şarkılardan biri olanile albüme konuk olanda gecede anılacak.2010'da kurulmuş olan grup, caz, funk ve soul tarzlarını harmanlayarak, sevilen efsane şarkıları ve grubun kendi bestelerini grup üyeleri tarafından yapılan kendilerine has düzenlemeleri ve düet yaptıkları ünlü vokaller ile yorumlarken dinleyicisini eğlenceli bir partiye götürüyor.(Tenor Saksafon & Flüt: Anıl Şallıel, Alto & Soprano Saksafon: Batu Şallıel, Davul: Cengiz Tural, Bas Gitar: Deniz Beydili, Tuşlu Çalgılar: Koray Üsgülen, Elektrik Gitar: Tolga Şanlı, Vokaller: Ebu Yeniyol & Duygu Tarhan ve değerli konuklar)