What Da Funk'dan yıldızlar geçidi konser!

Grubun Arpej Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan ilk stüdyo albümü 'WDF1' için müzik dünyasının en önemli isimleri biraraya gelmişti. Albümün lansman konser ise, 4 Ocak Perşembe gecesi Moda Kayıkhane'de yapılacak. İrem Derici, Gülçin Ergül, Gökçe, İrfan Özata, Simge Sağın, Buray, Can Gox'
ın düetleriyle renk katacağı gecenin biletleri satışta! Vefatından önce seslendirdiği son şarkılardan biri olan İstersen
ile albüme konuk olan Harun Kolçak
da gecede anılacak.
2010'da kurulmuş olan grup, caz, funk ve soul tarzlarını harmanlayarak, sevilen efsane şarkıları ve grubun kendi bestelerini grup üyeleri tarafından yapılan kendilerine has düzenlemeleri ve düet yaptıkları ünlü vokaller ile yorumlarken dinleyicisini eğlenceli bir partiye götürüyor.
What Da Funk Kadro:
(Tenor Saksafon & Flüt: Anıl Şallıel, Alto & Soprano Saksafon: Batu Şallıel, Davul: Cengiz Tural, Bas Gitar: Deniz Beydili, Tuşlu Çalgılar: Koray Üsgülen, Elektrik Gitar: Tolga Şanlı, Vokaller: Ebu Yeniyol & Duygu Tarhan ve değerli konuklar)
Kübra Akalın