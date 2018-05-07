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What We Do In The Shadows dizi oluyor

Mocumentary* türündeki en iyi örneklerden biri olan ve vizyona girdiği yıl bütçesinin iki katı gişe yapmayı başaran, Yeni Zelanda yapımı vampir filmi What We Do In The Shadows, FX kanalına dizi olarak dönüyor

What We Do In The Shadows dizi oluyor
Kanaldan 30 dakikalık 10 bölümden oluşan birinci sezon onayını alan yaratıcılar Jemaine Clement ve Taika Waititi, 2014 yapımı orijinal filmleriyle vampirler (ve kurtadamlar) konusunda belgesel tadında bir komediye imza atabileceklerini kanıtlamışlardı.

Aynı adlı filmin televizyon ekranı versiyonu olacak dizi New York’ta geçecek ve farklı zamanlardan gelen ev yüzlerce yıldır (!) ev arkadaşı olan üç vampirin başından geçenleri konu alacak. Başrollerinde Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou ve Harvey Guillen’in oynayacağı What We Do in the Shadows’un yapımcıları Clement, Waititi, Paul Simms, Scott Rudin, Eli Bush ve Garrett Basch. 10 bölümden oluşan ilk sezonun yayın tarihi için FX 2019 baharını işaret etti.

*Mocumentary (mock-documentary) nedir?

İngilizcede ‘belgesel’ (documentary) ve ‘dalga geçmek, eğlenmek, sahte’ (mock) kelimelerinin birleşiminden oluşturulan Mockumentary, 80’lerin ortasında ABD’de ortaya çıkan ve gerçek olmayan hikayelerin sanki varmış/olmuş gibi anlatıldığı bir sinema türüdür. Daha kısa ve iyi bir açıklaması “çakma belgesel” olabilir. Mocumentary türünde konunun komedi unsurları barındırması, repliklerin/konuşmaların sokak dili/argo içermesi ve abartıların yer alması olağandır. 

En iyi örneklerinden biri, 1969 ABD yapımı “Take the Money and Run” filmidir. Woody Allen’ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünü oynadığı filmde, beceriksiz küçük suçlu Virgil Starkwell (Woody Allen)’in suç kariyeri komedi-belgesel şeklinde işlenmektedir. Filmin hapishane sahneleri gerçekten bir hapishanede ve küçük ücretler karşılığında gerçek mahkumlarla çekilmiştir. Film ekibi gün sonunda gardiyanları gerçek mahkumlardan ayırt edebilmek için mor ötesi ışıkta görülebilen özel mürekkeple damgalama yapmıştır.


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