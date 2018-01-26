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WhatsApp 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçiriyor

WhatsApp'ın mesajlaşma alışkanlıklarımızı değiştirecek özelliği beta sürümü ile ortaya çıktı. WhatsApp'ın 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor

WhatsApp 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçiriyor
Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek bir yenilik ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Telefonunuza baktığınızda ekranınızda okunmamış onlarca WhatsApp mesajı görenlerden ve bu durumdan sıkılanlardansanız, bu özellik tam olarak sizin hayatınızı kolaylaştırmak için geliştirildi.

İSTEDİĞİNİZİ ÖNE İSTEDİĞİNİZİ ARKAYA ÇEKEBİLECEKSİNİZ

WhatsApp'ın yeni sürümünün beta versiyonunu mercek altına alan Android Police, WhatsApp'ın 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlandığını orta çıkardı.



Kullanıcıların kişileri farklı katagorilere almalarına izin verecek olan özellik sayesinde istediğiniz mesajlara öncelik verirken istediklerinizi arka plana itebileceksiniz.

Örneğin kişi listenizdeki bir numarayı öncelikliler listesine eklediğinizde o kişiden gelen mesaj ana ekranınızda sesli bildirim olarak gözükecek. Ancak önem sırasında geriye attığınız kişilerden gelen mesajlar ana ekranınızda gözükmeyecek.


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