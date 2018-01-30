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WhatsApp artık Apple CarPlay'de kullanılabilecek

WhatsApp, Apple'a ait olmadığı halde CarPlay'e girmeyi başarabilen ilk mesajlaşma uygulaması oldu

30 Ocak 2018, Salı 12:06
WhatsApp artık Apple CarPlay'de kullanılabilecek
Apple'ın araç içi bağlantı sistemi CarPlay'e anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da eklendi. Hollanda merkezli teknoloji bloğu iCulture'da yer alan habere göre, WhatsApp'ın son güncellemesinde CarPlay'i destekleyen özellik de yer aldı.

CarPlay entegrasyonu sayesinde kullanıcı araçtayken WhastApp'tan bir mesaj alırsa Siri bunu bildirecek ve gelen iletiyi sesli okumayı önerecek.

Kullanıcılar mesajı dinlemenin yanı sıra mesaj da yazdırabilecek. Alıcının isminin söylenmesinin ardından yazdırılan mesaj gönderilmeden önce Siri tarafından yüksek sesle okunacak. Böylelikle gerekiyorsa metinde düzeltme yapılabilecek.

Sputnik'in aktardığına göre; entegrasyonun tek dezavantajı ise belirli bir ileti dizisini bulmak için mesajlar içinde arama yapılmasına izin vermemesi.

Belirli araç modellerinden bulunan Apple CarPlay, iPhone kullanıcılarına yol tarifi alma, arama yapma, mesaj alıp gönderme ve müzik dinleme imkanı sağlıyor. Siri'nin sesle denetim özelliğiyle kontrol edilebilen CarPlay bazı araçlarda dokunmatik ekran üzerinden de kullanılabiliyor.


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