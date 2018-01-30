WhatsApp artık Apple CarPlay'de kullanılabilecek

Nazlı Erdol

'ın araç içi bağlantı sistemi'e anlık mesajlaşma uygulamasıda eklendi.merkezlibloğuda yer alan habere göre, WhatsApp'ın son güncellemesinde CarPlay'i destekleyen özellik de yer aldı.entegrasyonu sayesinde kullanıcı araçtayken WhastApp'tan bir mesaj alırsa Siri bunu bildirecek ve gelen iletiyi sesli okumayı önerecek.Kullanıcılar mesajı dinlemenin yanı sıra mesaj da yazdırabilecek. Alıcının isminin söylenmesinin ardından yazdırılan mesaj gönderilmeden önce Siri tarafından yüksek sesle okunacak. Böylelikle gerekiyorsa metinde düzeltme yapılabilecek.Sputnik'in aktardığına göre; entegrasyonun tek dezavantajı ise belirli bir ileti dizisini bulmak için mesajlar içinde arama yapılmasına izin vermemesi.Belirli araç modellerinden bulunan Apple CarPlay,kullanıcılarına yol tarifi alma, arama yapma, mesaj alıp gönderme ve müzik dinleme imkanı sağlıyor. Siri'nin sesle denetim özelliğiyle kontrol edilebilenbazı araçlarda dokunmatik ekran üzerinden de kullanılabiliyor.