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WhatsApp bugün itibarıyla bazı telefon modellerinde çalışmayacak

WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren çok önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların kişileri farklı katagorilere almalarına izin verecek olan özellik sayesinde istediğiniz mesajlara öncelik verirken istediklerinizi arka plana itebileceksiniz. WhatsApp diğer yandan da bugün itibariyle bazı telefonlarda artık hiç çalışmayacak.

29 Ocak 2018, Pazartesi 14:27
WhatsApp bugün itibarıyla bazı telefon modellerinde çalışmayacak
WhatsApp`ta artık tüm arkadaşlarınızdan gelen mesajlar ekranınıza düşmeyecek, daha doğrusu düşemeyecek.

Hürriyet'in haberine göre bunun sebebi de WhatsApp`a gelen yeni bir özellik. Size bağlı olmakla birlikte WhatsApp pek çok kişinin sesini çok yakında kısacak.

Kullanıcıların kişileri farklı katagorilere almalarına izin verecek olan bu özellik şöyle çalışacak:

Örneğin kişi listenizdeki bir numarayı öncelikliler listesine eklediğinizde o kişiden gelen mesaj ana ekranınızda sesli bildirim olarak gözükecek. Ancak önem sırasında geriye attığınız kişilerden gelen mesajlar ana ekranınızda gözükmeyecek.

WHATSAPP BUGÜNDEN İTİBAREN BAZI TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK



WhatsApp diğer yandan da bugün itibarıyla bazı telefonlarda artık hiç çalışmayacak. Çalışmayacak telefonlar şunlar:

- iPhone 3GS/iOS 6
- Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan tüm telefonlar
- Android 2.1 ve altı işletim sistemini kullanan tüm telefonlar
- BlackBerry
- Nokia S40 ve Nokia Symbian S60


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