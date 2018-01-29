WhatsApp bugün itibarıyla bazı telefon modellerinde çalışmayacak

Can Hakman

`ta artık tüm arkadaşlarınızdan gelen mesajlar ekranınıza düşmeyecek, daha doğrusu düşemeyecek.Hürriyet'in haberine göre bunun sebebi de`a gelen yeni bir özellik. Size bağlı olmakla birliktepek çok kişinin sesini çok yakında kısacak.Kullanıcıların kişileri farklı katagorilere almalarına izin verecek olan bu özellik şöyle çalışacak:Örneğin kişi listenizdeki bir numarayı öncelikliler listesine eklediğinizde o kişiden gelen mesaj ana ekranınızda sesli bildirim olarak gözükecek. Ancak önem sırasında geriye attığınız kişilerden gelen mesajlar ana ekranınızda gözükmeyecek.diğer yandan da bugün itibarıyla bazı telefonlarda artık hiç çalışmayacak. Çalışmayacak telefonlar şunlar:- iPhone 3GS/iOS 6- Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan tüm telefonlar- Android 2.1 ve altı işletim sistemini kullanan tüm telefonlar- BlackBerry- Nokia S40 ve Nokia Symbian S60