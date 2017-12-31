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WhatsApp çöktü mü?

Yeni yıla girerken Whatsapp'a kullanıcıları birkaç saat erişim sıkıntısı yaşadı. Popüler uygulama saat 22:51 civarında düzeldi. Peki Whatsapp neden çöktü? İşte detaylar

31 Aralık 2017, Pazar 23:01
WhatsApp çöktü mü?
Akıllı telefonlarda kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp kısa süreli bir problem yaşadı. 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma servisi kullanıcıları uygulamayı kullanamadı.

Saat 22:51 civarında uygulama tekrar düzeldi ve kullanıcılar şuan uygulamaya erişebiliyor.
 

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?


Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşılaştı.

Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.


BTK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ


BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Sayan şöyle konuştu: 

Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar...

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