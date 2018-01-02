WhatsApp hangi telefonlardan kaldırıldı?

Sosyal medya
devi Facebook'
un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp
bu yılında sonunda desteği keseceği işletim telefonları açıklamıştı.
Konuyla ilgili resmi blog sayfasından açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendiren WhatsApp
31 Aralık itibari ile söz konusu modellere destek sunmayacağını açıklamıştı.
İşte 2018'e girmemiz ile birlikte WhatsApp
'ın desteği kestiği işletim sistemleri ve telefonlar...
iPhone 3GS/iOS 6
Windows Phone 7
Android 2.1
BlackBerry OS
Android 2.2
BlackBerry 10
Nokia S40
Nokia Symbian S60
Nazlı Erdol