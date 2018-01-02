WhatsApp hangi telefonlardan kaldırıldı?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yıl ile birlikte bazı telefonlara ve işletim sistemlerine verdiği desteği kesti. İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ın desteği kesitiği telefonların tam listesi