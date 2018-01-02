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WhatsApp hangi telefonlardan kaldırıldı?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yıl ile birlikte bazı telefonlara ve işletim sistemlerine verdiği desteği kesti. İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ın desteği kesitiği telefonların tam listesi

WhatsApp hangi telefonlardan kaldırıldı?
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu yılında sonunda desteği keseceği işletim telefonları açıklamıştı. 

Konuyla ilgili resmi blog sayfasından açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendiren WhatsApp 31 Aralık itibari ile söz konusu modellere destek sunmayacağını açıklamıştı. 

İşte 2018'e girmemiz ile birlikte WhatsApp'ın desteği kestiği işletim sistemleri ve telefonlar... 

iPhone 3GS/iOS 6 

Windows Phone 7 

Android 2.1 

BlackBerry OS 

Android 2.2 

BlackBerry 10 

Nokia S40 

Nokia Symbian S60
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