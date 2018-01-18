WhatsApp'ın son görülme özelliği Instagram'da



ÖZELLİĞİ İSTEĞE GÖRE KAPATABİLİRSİNİZ

Can Hakman

Instagram’ın son güncellemesini yükleyenlerde çıkan 'son görülme' özelliğini direkt mesaj bölümünde görebiliyorsunuz.Direkt mesaj bölümünü açtığınızda daha önce sohbet ettiğiniz insanlarla olan konuşmalar karşımıza çıkıyor. Kişilerin altında ise o kişinin ne zaman aktif olduğunu görebiliyorsunuz.Instagram'ın yeni özelliği tıpkı WhatsApp’taki gibi işliyor. olduğu gibi işliyor. İsterseniz aktiflik ve pasiflik durumunuzu arkadaşlarınızdan gizleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar bölümünü açıp “hareket durumunu göster” özelliğini kapatmanız gerekiyor. Bu seçeneği işaretlerseniz arkadaşlarınızın son görülme bilgilerine erişemeyeeğinizi de belirtelim.WhatsApp'a bu özellik ilk geldiğinde kullanıcılar yoğun tepki göstermişti. Şimdi Instagram kullanıcılarının da ne tepki vereceği merak konusu oldu.