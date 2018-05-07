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WhatsApp iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getirdi

WhatsApp, yeni güncellemesi ile iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getiriyor

WhatsApp iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getirdi
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. 

WhatsApp’ın son dönemlerde sunmuş olduğu en iyi özelliklerden biri, YouTube videolarına destek vermesiydi. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı terk etmeden WhatsApp üzerinden YouTube videolarını izleyebiliyorlardı.


YENİ BİR KULLANICI ANLAŞMASI


YouTube desteği konusunda kullanıcılardan olumlu geri dönüşleri alan şirket, şimdi de uygulamaya Instagram ve Facebook videoları için destek getiriyor. Böylece kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube, Instagram ve Facebook videolarını doğrudan uygulama içerisinden izleyebilecekler.

Ek olarak resim içinde resim özelliği ve gruplar için yenilikler getiren güncelleme, Avrupa kullanıcıları için de yeni bir kullanıcı anlaşmasını içinde barındırıyor. 
 


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