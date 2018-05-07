WhatsApp iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getirdi



YENİ BİR KULLANICI ANLAŞMASI

Can Hakman

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasıkullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı.’ın son dönemlerde sunmuş olduğu en iyi özelliklerden biri, YouTube videolarına destek vermesiydi. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı terk etmeden WhatsApp üzerinden YouTube videolarını izleyebiliyorlardı.desteği konusunda kullanıcılardan olumlu geri dönüşleri alan şirket, şimdi de uygulamaya Instagram ve Facebook videoları için destek getiriyor. Böylece kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube, Instagram ve Facebook videolarını doğrudan uygulama içerisinden izleyebilecekler.Ek olarak resim içinde resim özelliği ve gruplar için yenilikler getiren güncelleme, Avrupa kullanıcıları için de yeni bir kullanıcı anlaşmasını içinde barındırıyor.