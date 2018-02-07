WhatsApp kullananlar dikkat!

Adem Özdoğan

Uzun süredir faaliyet gösteren ve yakın zaman önceda adım atan WhatsApp Web’in, kötüye kullanımın artmasının ardından yeni bir önlem geldi. Yeni güncellemeyle birlikte, internet üzerinden servise yeni giriş yapmanız durumunda telefonunuzaBu bildirim içerisinde giriş yapan bilgisayarın birtakım özellikleri de bulunuyor. Böylece şayethesabınızbiri tarafından kullanılıyorsa fark etmeniz sağlanacak. Esasında halihazırda ayarlar menüsünden; giriş yapılanveolup olmadığını görmek mümkün. Ancak bunu sürekli takip etmek elbette mümkün değil.Yeni uyarı-bildirim sistemi şimdilik sadeceçalışıyor.tarafı için de çalışmaların sürdüğü ve kısa zaman dilimi içerisinde sunulacağı bilinenler arasında.