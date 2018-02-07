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WhatsApp kullananlar dikkat!

WhatsApp Web’in kötü amaçlı kullanımının artmasının ardından şirket, yeni bir güvenlik önlemine başvurdu. İşte yapılan değişiklik!

WhatsApp kullananlar dikkat!
Uzun süredir faaliyet gösteren ve yakın zaman önce Windows Store’a da adım atan WhatsApp Web’in, kötüye kullanımın artmasının ardından yeni bir önlem geldi. Yeni güncellemeyle birlikte, internet üzerinden servise yeni giriş yapmanız durumunda telefonunuza bildirim gönderiliyor. Bu bildirim içerisinde giriş yapan bilgisayarın birtakım özellikleri de bulunuyor. Böylece şayet WhatsApp hesabınız sizden habersiz biri tarafından kullanılıyorsa fark etmeniz sağlanacak. Esasında halihazırda ayarlar menüsünden; giriş yapılan cihazları, özelliklerini ve çevrimiçi olup olmadığını görmek mümkün. Ancak bunu sürekli takip etmek elbette mümkün değil.

Yeni uyarı-bildirim sistemi şimdilik sadece Android’de çalışıyor. iOS tarafı için de çalışmaların sürdüğü ve kısa zaman dilimi içerisinde sunulacağı bilinenler arasında.


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