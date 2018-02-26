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WhatsApp para gönderme hizmetini Hindistan’da kullanıma sundu

WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik hizmete girdi. WhatsApp para gönderme hizmetini ilk olarak Hindistan’da kullanıma sundu

WhatsApp para gönderme hizmetini Hindistan’da kullanıma sundu
Android ve iOS üzerinden WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak Ödeme Hizmeti, Hindistan’da sunulmaya başlandı.İlk gelen raporlara göre uygulamanın test sürümü iOS ve Android sistemlerde farklı versiyon numaraları ile geliyor.OS kullanıcıları V2.18.21 güncellemesini alırken, Android kullanıcıları ise V2.18.41 sürümünü yükleyecekler.

Şirket, uygulama dağılımını şimdilik tamamen seçtiği kullanıcılar üzerinden veriyor.

Ağustos 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni ödeme sistemi, uygulama içerisinde WhatsApp Payments olarak geçecek. Normalde 2017 sonuna kadar gelmesi plananlan yeni özelliğin ertelemeler nedeniyle 2018’in ikinci yarısında çıkması bekleniyor.


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