WhatsApp para transferini test ediyor! Hindistan'da başladı

İlk gelen raporlara göre uygulamanın test sürümü iOS
ve Android
sistemlerde farklı versiyon numaraları ile geliyor.
iOS
kullanıcıları V2.18.21 güncellemesini alırken, Android
kullanıcıları ise V2.18.41 sürümünü yükleyecekler.
Şirket, uygulama dağılımını şimdilik tamamen seçtiği kullanıcılar üzerinden veriyor.
Ağustos 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni ödeme sistemi, uygulama içerisinde WhatsApp Payments
olarak geçecek.
Normalde 2017 sonuna kadar gelmesi plananlan yeni özelliğin ertelemeler nedeniyle 2018’in ikinci yarısında çıkması bekleniyor.
Can Hakman