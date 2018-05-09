Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek türden bir yeniliği hazırlanıyor.
 

WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinden bulunan WhatsApp çok konuşulacak bir yeniliğe hazırlanıyor. Popüler uygulama kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek türden bir yenilik için düğmeye bastı. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı WhatsApp Business için sohbet filtresi özelliği ortaya çıktı. WhatsApp Business için sohbet filtresi özelliği henüz kullanıcılara sunulmadı. Zira şirket yeni özellik üzerindeki çalışmalarını henüz tamamlamış değil.

Peki yeni özellik ile kullanıcıların hayatlarında neler değişecek?
 
Güncelleme ile birlikte kullanıcılar, mesajlarını hızlı bir şekilde arayabilecek. Okunmayan sohbetler, gruplar ve yayın listelerine göre de arama filtrelemesi olacak. Ayrıca arama filtresi için platforma yeni bir simgenin de gelmesi hayli mümkün. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Facebook’ta yönetim değişti, blok zinciri departmanı kuruldu

Facebook’ta yönetim değişti, blok zinciri departmanı kuruldu
Öte gezegenin atmosferinde bulut yok

Öte gezegenin atmosferinde bulut yok
iPhone 7 mikrofon sorunu yaşıyor!

iPhone 7 mikrofon sorunu yaşıyor!
Huawei P20 ailesine özel garanti

Huawei P20 ailesine özel garanti
General Mobile GM 8 Go satışta

General Mobile GM 8 Go satışta
Stephen Hawking son teorisi: Evren sonsuz değil!

Stephen Hawking son teorisi: Evren sonsuz değil!
Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak

Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak
'Türkiye'nin Antarktika'da söz sahibi olması çok önemli'

'Türkiye'nin Antarktika'da söz sahibi olması çok önemli'
Ay tozu insanlar üzerinde tehlikeli

Ay tozu insanlar üzerinde tehlikeli
WhatsApp iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getirdi

WhatsApp iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getirdi
WhatsApp'taki bu hata telefonu çökertiyor

WhatsApp'taki bu hata telefonu çökertiyor