WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu bulundu

Can Hakman

Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan'ta bu özelliği anlamsız kılan bir açık bulundu.Keşfedilen açığıa balılırsa herkesten sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor. Zira eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz de alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor., birkaç ay önce kullanıcıların grup ya da bireysel sohbetlerde gönderdikleri mesajları 7 dakika içinde her iki taraftan da silebilmelerine imkan sağlamıştı.