Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

WhatsApp'taki bu hata telefonu çökertiyor

Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. İşte kullanıcıların arasında şaka yoluyla başlayıp hızla yayılan o hatanın ayrıntıları...

WhatsApp'taki bu hata telefonu çökertiyor
Whatsapp hatası dediğimize bakmayın; zira kullanıcıların özellikle uğraşıp belli simgeleri girerek bu hatayı aktif hale getirmesi söz konusu. İlginç hata sizin yollayacağınız bir mesaj ile geçerli olabiliyor. Alıntı bölümü oluşturup (<…>) bu işaretlerin arasına “Çok ilginç” ve “O kadar komik ki ağlıyorum” emojilerini yerleştiriyorsunuz. Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor.


ŞAKA YOLLU MESAJLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN


Hürriyet’in haberine göre Whatsapp'ta şaka yoluyla paylaşılan bu mesajlar ciddi bir şekilde telefonları çökerttiğinden bu hataya düşmemelerinde sonsuz fayda var.

Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmış değil.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Google Asistan'a, Türkçe dil desteği geliyor!

Google Asistan'a, Türkçe dil desteği geliyor!
Instagram paralı mı olacak?

Instagram paralı mı olacak?
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta geri sayım

Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta geri sayım
GyroTürk'te seri üretim hazırlığı

GyroTürk'te seri üretim hazırlığı
'Türkiye roket sanayisinde yeterli bilgi birikimine sahip'

'Türkiye roket sanayisinde yeterli bilgi birikimine sahip'
Elon Musk bu sefer şekerleme işine giriyor

Elon Musk bu sefer şekerleme işine giriyor
Facebook'a göre kredi

Facebook'a göre kredi
Huawei Honor 2 telefonla Türkiye'ye geldi

Huawei Honor 2 telefonla Türkiye'ye geldi
Yerli Google Earth CAS, Efes Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı

Yerli Google Earth CAS, Efes Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı
Google Chrome'a yeni özellik

Google Chrome'a yeni özellik
Sosyal medya uzmanları Twitter'ın şifre değişikliği isteğini değerlendirdi

Sosyal medya uzmanları Twitter'ın şifre değişikliği isteğini değerlendirdi