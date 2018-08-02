Daha önce iş dünyası için WhatsApp özellikleri tanıtan şirket, şimdi üç farklı modelle gelir yaratmayı hedefliyor. Kısayol düğmesi ile müşteriyle anında diyaloğa girebilmek bunlardan ilki.

İkinci yöntem, işyerlerinin müşterilerine uçağa biniş kartı gibi bilgiler gönderebilmesini sağlarken, üçüncüsü ise gerçek zamanlı destek olarak düşünülmüş.

Facebook, bugüne kadar reklam göstermediği WhatsApp'taki durum gönderilerinde de reklam göstermeye başlayacak. Instagram'ın Hikayeler özelliğine benzeyen durum gönderileri de böylece şirketlerin kendilerini gösterebileceği alanlardan birisi olacak.

İşin ilginç yanı, Facebook'un ilk 24 saat içindeki yanıtları ücretsiz yapması. Yani şirketler, müşterilerinin mesajlarına 24 saat içinde yanıt verirse, Facebook'a ücret ödemeyecek.

Mesaj özelliği Facebook'takinden farksız olmayacak. Tıpkı Facebook şirket sayfasındaki gibi bir yapı kullanılacak.

The Wall Street Journal'a göre potansiyel ya da var olan müşterilere gönderilen her mesajın ücreti ise 9,5 cent olacak.



