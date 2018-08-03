Son olarak grup video aramasını kullanıcıların hizmetine sunan WhatsApp, yazışırken aynı zamanda paylaşılan videoları izlemeyi mümkün kılan yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır test sürecinde olan ‘Resim İçinde Resim’ modu sayesinde YouTube ve Instagram videoları mesaj penceresi üzerinden tek tıklamayla izlenebilecek.

YAKINDA KULLANICILARA SUNULACAK

‘Resim İçinde Resim’ modunu destekleyen uygulamalar arasında Netflix, Google Maps, Telegram ve Google Duo var. Ayrıca YouTube da içinde bulunduğumuz sene içerisinde bu özelliği Android kullanıcılarına sunmuştu. Çok yakında bu uygulamalar arasına WhatsApp da eklenecek.

1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp içerisinde bu özelliği kullanabilmek için paylaşılan video üzerindeki ‘oynat’ simgesine tıklamanız yeterli olacak. Yeni özellik hala geliştirilme aşamasında ancak bu ayın sonlarına doğru uygulamaya eklenmesi bekleniyor.