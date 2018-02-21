Whirlpool dünyadaki su ısıtıcılarını (kettle) toplatma kararı aldı

ABD'nin önde gelen küçük mutfak aletleri markalarından Whirlpool, dünya genelinde ürettiği ve piyasaya sürdüğü 310 bin su ısıtıcısını (kettle) güvenlik gerekçesiyle geri toplayacağını açıkladı

Whirlpool dünyadaki su ısıtıcılarını (kettle) toplatma kararı aldı
Dünya çapında ve özellikle ABD'de küçük mutfak aletlerinin önde gelen markalarından Whirlpool, tutma saplarının sorunlu olduğu gerekçesiyle piyasadaki 310 bin su ısıtıcısının geri toplatılacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, geri toplatılacak 310 bin kettle'ın, Whirlpool'un KitchenAid alt markasına ait 1.7 litrelik Ocak 2013-Haziran 2017 üretimi modeller olduğu belirtildi. Açıklamada, bu modellerin Avrupa'da, Ortadoğu'da ve Afrika'da satıldığı bilgisi de yer aldı.


WHIRLPOOL KETTLE KRİZİ!


Küçük mutfak aletleri devi, kararın müşterilerden gelen şikayetler üzerine alındığını bildirdi. Birçok müşteri, içinde su kaynattıktan sonra kettle'ın sapının koptuğundan ve üzerlerine kaynar su dökme tehlikesi atlattıklarından bahsetti. Şirketten yapılan açıklamada, "Hali hazırda bu modeli kullanan müşterilerimizden kettle'larını hiçbir ücret ödemelerine geri kalmadan yeni bir model karşılığında iade etmelerini rica ediyoruz" denildi.

ABD'li şirketin çatısı altında üretilen Hotpoint, Creda ve Indesit marka çamaşır kurutma makineleri, İngiliz milletvekilleri tarafından yüksek yangın riski taşıdığı gerekçesiyle eleştirilmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'da, geçen yıl 71 kişinin hayatını kaybettiği korkunç bina yangınının da Whirlpool yapımı bir buzdolabından kaynaklandığı bildirilmişti.


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